內地品牌殺入 傳統中菜淪為重災區 船記逆市殺出血路︳周顯

很多人說餐飲業不景，但其實，這些年來，餐廳數目維持在1.7萬間，沒多也沒少，之所以被人覺得不景的現象，只因競爭強，淘汰快，很多餐廳做不住倒閉了，因而令人以為是整個產業不景了。

不過，這也並非意味餐飲真的完全一片興旺，餐廳總數雖然沒有減少，但消費降級，館子少了，兩餸飯店多了，也是衰退的一種。

另一種趨勢是內地品牌大舉殺入香港市場，例如太二酸菜魚及海底撈，還有是新移民搞的新餐廳，如近年大熱的湖南菜，換言之，受到壓縮的主要是香港本地的中菜，這個板塊是重災區。

不過，也不是沒有在逆市中擴張的少數成功個案，例如船記。船記是以前富聲的班底，富聲在新冠時執笠後，夥計無野做，找了一位餐飲業老闆投資，於環境最差時，在灣仔船街開業，用最平價的裝修，最好的食材，居然可以殺出一條血路。

由於生意太好，搬到了合和中心六樓，這個位置已做死了好幾間餐廳，包括幟哥的龍皇，但船記已做起個朵，一萬方呎的場地，照樣做得掂。這例子證明了，個市雖差，但事在人為。

周顯 名家智庫