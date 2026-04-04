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中東最大鋁生產商早前遇襲 阿聯酋環球鋁業：全面復產或需一年

商業創科
更新時間：17:37 2026-04-04 HKT
發佈時間：17:37 2026-04-04 HKT

據彭博報道，中東最大鋁生產商阿聯酋環球鋁業在不久前遭伊朗襲擊後，其位於阿布達比的工廠可能需要長達一年時間才能恢復全面生產。

阿聯酋環球鋁業表示，Al Taweelah冶煉廠在遭受飛彈和無人機的重大破壞後進入緊急停產狀態。該公司周五在聲明中表示已完成對設施的初步損失評估，並在與貨運可能受到影響的客戶聯繫。該公司聲明指，要恢復冶煉廠營運，必須修復受損的基礎設施，並逐步恢復每一個電解槽，「初步跡象表明，完全恢復原鋁生產可能需要長達12個月。」

中東地區約佔全球鋁產量的9%，但由於其他地區產量受限影響了庫存，使市場幾乎沒有緩衝空間來應對沖擊，令戰爭的影響被放大。自美伊戰爭爆發以來，倫敦金屬交易所的鋁價已上漲逾10%。

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