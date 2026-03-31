華資耀才31年歷史終迎賣盤 從佣金戰始祖到不敵互聯網券商 螞蟻接手憧憬挑戰富途 

香港老牌券商耀才（1428）昨日（30日）正式完成賣盤交易，由螞蟻集團全資子公司收購該公司50.55%股權，總現金代價為28.14億元，相當於每股3.28元；同時，耀才董事會同日換班，除了行政總裁許繹彬外，葉茂林等董事悉數辭任，而多名螞蟻系內高層則將會入局。換言之，具有31年歷史的一代華資券商正式落幕，取而代之的是由中資螞蟻集團領軍的一場轉型戰，市場甚至憧憬可以挑戰目前在港佔據領先地位的富途證券。不過，目前兩者規模差距仍大，其中耀才市值僅約200億元，富途則高逾1,400億元。

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葉茂林95年創辦 初期僅56名員工

耀才創辦人葉茂林自稱「Money Hunter」，生於草根，早年曾在李嘉誠公司打工，中五輟學後做小販維生，後轉戰成衣配額生意，與潮商大佬、麗新製衣創辦人林百欣等合作，賺得第一桶金。踏入90年代初，葉茂林預見成衣業瓶頸，從而轉型，並於1995年正式創立耀才證券，成立初期僅有56名員工。

在耀才成立之初，市場份額高度集中於外資大行及傳統老牌華資行，並面臨當時香港證券業實行0.25%最低佣金制度，以及1997年亞洲金融風暴影響等，持續處於虧損狀態。

港03年取消最低佣金 成發展關鍵

業務轉折點在於2003年，當年香港政府正式宣佈取消「最低佣金限制」，葉茂林抓住這個機會，率先將佣金大幅降至0.05%，並同時大力推廣網上交易，其平價佣金策略吸引大量來自銀行客戶，帶動公司業績節節攀升。

隨後耀才在2010年在港交所（388）上市，股份編號1428，更獲交銀國際入股支持。在上市當年，耀才網上交易額佔總交易額比例高達87.6%，活躍客戶增長率達40.1%；同年，公司推出「耀才財經台」，成為證券界首創的全球直播網上財經頻道。

雖然2013年受全球經濟疲弱拖累，香港經濟亦不景氣，但耀才趁此機會大舉擴張實體分行網路，除了建立佔地30,000平方呎的九龍區總部，連同中環總行及所有分行合共22個營業點，遍布全港；更實施7天營業、24小時環球市場支援熱線等服務。在2014年，更獲周大福入股成為第二大股東，進一步壯大實力。

互聯網券商崛起 富途大幅搶客

儘管耀才在傳統券商中領先，但自2010年代末期開始，隨著互聯網技術的普及，以富途證券為代表的互聯網科技券商強勢崛起，導致年輕客戶流失至更便捷的網上平台；再加上過百間券商搶佔客戶，傳統經紀模式難以為繼。根據2025年業績顯示，耀才分行由高峰20多間減至13間。

根據數據顯示，儘管耀才在2025財年上半年的客戶資產規模仍達到了863億元，客戶總數超過60萬，但相較於富途仍明顯不足。有券商估算，富途在港擁有80萬至100萬付費客戶；業績則顯示，富途2025年季末客戶資產規模達1.23萬億元、全年交易量高近15萬億元，反映耀才在市佔率與增長上已被全面超越。因此，耀才面對產業競爭加劇與數位轉型壓力，此次出售被外界視為老牌券商在激烈市場環境下的策略選擇。

螞蟻結合本地網絡 憧憬挑戰各券商

到了去年4月，螞蟻集團宣布以每股3.28元收購耀才50.55%股權，較停牌前股價溢價約17.6%，總代價28.14億元；交易歷經香港證監會及內地國家發改委等多部門審批後，於昨日正式完成交割。

值得留意的是，耀才股價自去年4月受賣盤消息炒起，周二股價收報11.68元，即期內炒高近3倍；不過，該股一度炒高至最高17.68元，即現價仍距離高位逾五成。

展望未來，東吳證券認為，交易完成後雙方可在客戶資源、產品端形成協同，推動香港財富管理產業數位轉型。另有市場分析，螞蟻此舉將重塑香港證券業競爭格局，並可能引發與騰訊系券商的「雙馬之爭」，甚至憧憬將結合支付寶的流量優勢與耀才的本地化網絡，對富途、以至一眾券商形成挑戰。

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