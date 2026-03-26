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內地傳考慮放寬銀行股持股限制 擴大融資渠道

商業創科
更新時間：21:17 2026-03-26 HKT
發佈時間：21:17 2026-03-26 HKT

路透引述知情人士報道，中國正考慮放寬對部分大型投資者的持股限制，此舉旨在為受經濟放緩衝擊的商業銀行拓寬融資渠道。

金監總局一月會見銀行討論

報道引述知情人士表示，國家金融監督管理總局於1月與部分銀行代表舉行了會議，討論了可能放寬相關限制的事宜。

根據2018年出台的規定，單一投資者最多只能在兩家商業銀行持股5%或以上，或只能在一家銀行中擁有控股權。

考慮允許銀行成其他銀行主要股東

一名知情人士稱，監管機構目前正在考慮允許部分銀行股東，在另外一至兩家銀行中成為主要股東。該人士稱，股東若要增加銀行持股，需獲得國家金融監督管理總局的批准，該機構將逐案審查其資質以及銀行的資本需求緊迫性。

消息人士稱，任何旨在拓寬融資渠道、引入資本實力雄厚投資者的放寬措施，都將在傳統財政支持已難以維繫的時期出台，並指相關討論仍處於初步階段，存在調整變化的可能。

隨着地緣政治緊張局勢加劇、全球市場動盪不安，北京在加快對戰略性產業支持的同時，也在推動進一步鞏固國內銀行的資產負債表。

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