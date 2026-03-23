中電蔣東強稱能源安全挑戰加劇 核能戰略價值突出 ｜中國發展論壇

中電（002）首席執行官蔣東強昨日（22日）出席中國發展高層論壇及發表演說時指出，當前全球能源安全挑戰日益加劇，加快能源多元化佈局、加強綠色國際合作尤為緊迫。

他結合中電在能源轉型和綠色國際合作中的實踐，分享了3點看法。第一，核能作為穩定、零碳能源，在能源安全與減碳中戰略價值突出，大亞灣核電站投產以來已向香港輸送超過3,200億千瓦時零碳電力，擴大核電輸港將為粵港澳大灣區綠色轉型提供更堅實的支撐。

中國發展高層論壇昨日（22日）舉行。

第二，因地制宜推動可再生能源發展是跨國合作的關鍵路徑，中電憑藉香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，深度參與「一帶一路」建設，通過跨境能源互聯互通切實提升區域能源安全。

第三，應對氣候變化需將減碳目標轉化為企業可執行的路徑，中電早於2007年制定《氣候願景2050》，呼籲在國際、國家、地區、企業四個層面加強規則協同。

深化「一帶一路」綠色能源合作

面向未來，蔣東強又提出了3點建議：一是深化「一帶一路」綠色能源合作，聚焦東南亞新興市場，助力沿線國家構建清潔低碳的能源體系；二是發揮香港「超級聯繫人」與「超級增值人」優勢，聯動資本與內地產業鏈，打造國際綠色金融樞紐；三是堅持互利共贏與開放協同，共建公平、包容、韌性的全球能源治理體系。

他在演講最後表示，中電將繼續深耕中國市場，服務國家「雙碳」戰略，為推動構建人類命運共同體貢獻力量。

