Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中電蔣東強稱能源安全挑戰加劇 核能戰略價值突出 ｜中國發展論壇

商業創科
更新時間：12:12 2026-03-23 HKT
發佈時間：12:12 2026-03-23 HKT

中電（002）首席執行官蔣東強昨日（22日）出席中國發展高層論壇及發表演說時指出，當前全球能源安全挑戰日益加劇，加快能源多元化佈局、加強綠色國際合作尤為緊迫。

他結合中電在能源轉型和綠色國際合作中的實踐，分享了3點看法。第一，核能作為穩定、零碳能源，在能源安全與減碳中戰略價值突出，大亞灣核電站投產以來已向香港輸送超過3,200億千瓦時零碳電力，擴大核電輸港將為粵港澳大灣區綠色轉型提供更堅實的支撐。

中國發展高層論壇昨日（22日）舉行。
中國發展高層論壇昨日（22日）舉行。

第二，因地制宜推動可再生能源發展是跨國合作的關鍵路徑，中電憑藉香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，深度參與「一帶一路」建設，通過跨境能源互聯互通切實提升區域能源安全。

第三，應對氣候變化需將減碳目標轉化為企業可執行的路徑，中電早於2007年制定《氣候願景2050》，呼籲在國際、國家、地區、企業四個層面加強規則協同。

深化「一帶一路」綠色能源合作

面向未來，蔣東強又提出了3點建議：一是深化「一帶一路」綠色能源合作，聚焦東南亞新興市場，助力沿線國家構建清潔低碳的能源體系；二是發揮香港「超級聯繫人」與「超級增值人」優勢，聯動資本與內地產業鏈，打造國際綠色金融樞紐；三是堅持互利共贏與開放協同，共建公平、包容、韌性的全球能源治理體系。

他在演講最後表示，中電將繼續深耕中國市場，服務國家「雙碳」戰略，為推動構建人類命運共同體貢獻力量。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
20小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 13:00 HKT
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
00:44
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
社會
2小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
4小時前
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
14小時前
03:09
星島申訴王 | 茶記送奶茶杯感動韓國情侶影片瘋傳 老闆感意外首開腔：對待客人不必過於計較
申訴熱話
5小時前
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 10:18 HKT
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜伊朗議長警告投資美國國債或成攻擊目標 以色列加強對黎巴嫩打擊｜持續更新
即時國際
3小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
23小時前