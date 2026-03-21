美企編程工具Cursor被揭用中國AI模型訓練 Kimi：驕傲成為其基礎模型

美國軟件公司Anysphere旗下AI編程工具Cursor，周四（20日）發佈Composer 2，宣稱在基準測試中擊敗Claude 4.6 Opus，成為目前最強編程模型，不過很快有開發者發現Composer 2是使用中國AI初創月之暗面的Kimi K2.5訓練。

Cursor周四發佈新一代模型 Composer 2，表示「首次對基座模型進行繼續預訓練，再結合強化學習」，但沒有公開基礎模型。月之暗面預訓練負責人杜羽倫隨即在X發文，指團隊測試Composer 2的tokenizer後發現，與其Kimi tokenizer完全一致，並質問Cursor聯合創始人Michael Truell，但這條帖文其後被刪除。

不久月之暗面官方帳號澄清，Cursor是透過Fireworks AI的商業協議存取 Kimi K2.5，並指「很自豪看到Kimi K2.5提供了基礎」。Aman Sanger亦發文致歉，表示沒有中從一開始就提及使用Kimi作基礎模型是其疏忽，會在下一個模型中修正這一點。

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