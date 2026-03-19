小米發布新一代SU7 雷軍：未來三年大模型、具身智能及AI至少投入600億

小米（1810）正式發布新一代電動車「小米SU7」，董事長兼首席執行官雷軍在發布會上表示，未來3年預計在大模型、具身智能、AI應用等領域至少投入600億元（人民幣，下同），今年在AI領域的研發和資本投入將超過160億元。

新一代SU7 21.99萬元起

小米指，新一代SU7已正式上市，其中新SU7標準版定價21.99萬元起，新SU7 Pro定價24.99萬元起，新SU7 Max定價30.39萬元起。雷軍表示，安全高於一切，小米汽車將持續投入，「立志打造同檔最安全的車」，期望成為真正的「新一代駕駛者之車」。

發布三款自研大模型 MiMo-V2-Pro全球排第8

雷軍在發布會上同時宣布，小米正式發布三款自研大模型，包括面向Agent時代的旗艦基座模型Xiaomi MiMo-V2-Pro、全模態大模型Xiaomi MiMo-V2-Omni和語音大模型Xiaomi MiMo-V2-TTS。

雷軍：小米AI領域較低調

雷軍表示，小米在AI領域上相對比較低調，實際進展可能比大家看到的要快很多。小米指，Xiaomi MiMo-V2-Pro在全球權威大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上，位列全球總榜第八、按品牌排名全球第五，排名超過xAI的Grok。

小米指，未來將長期深耕AI、機械人、晶片等硬核科技賽道，全面擁抱AGI，推動AI從虛擬空間走向物理世界。

另外，小米兩款人車家全生態新品已開售，全新Xiaomi Book Pro 14定價8499元起，首銷優惠500元；全能運動長續航手錶Xiaomi Watch S5定價1199元起，首銷優惠100元；兩款產品均支持國補。