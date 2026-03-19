國泰奪全球第二最佳航空公司 香港快運首登廉航榜首 林紹波：激勵持續創新 將投資逾千億

國際航空評級機構AirlineRating公布2026年全球最佳航空公司排行榜，國泰航空在傳統航空公司中，排全球第二位，僅次於卡塔爾航空，至於香港快運首度獲評為全球最佳低成本航空公司。

國泰航空獲全服務類別第二名

AirlineRating將航空公司分為全服務、低成本及混合型三大類別。在全服務航空（即傳統提供全方位服務的航空公司）中，國泰航空的排名相比去年由評級公司Skytrax公布的第三位，上升一位，成為全球第二名，僅次於蟬聯冠軍的卡塔爾航空。新加坡航空則由第二位跌落第三，大韓航空維持第四位，台灣星宇航空首次打入五強，位列第五。

國泰航空亦憑藉全新爾雅商務艙（Aria Suite）奪得「全球最佳商務艙」獎項，同時獲頒「全球最佳航空公司品牌貴賓室」獎項。此外，國泰貨運榮獲「全球最佳航空公司品牌貨運營運商」大獎。

香港快運機上餐飲成亮點

國泰航空旗下全資附屬公司香港快運（HK Express）力壓第二位的澳洲捷星航空，及第三位的亞洲航空，首次獲選為全球最佳低成本航空公司。

AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen解釋，香港快運雖然沒有機上Wi-Fi或娛樂系統等，不過其艙務員服務一致優秀，且機上餐飲被評為全球低成本航空最佳，菜單涵蓋正宗香港街頭小食及國際經典菜色，餐飲體驗成為旅程的一大亮點。

國泰航空旗下全資附屬公司香港快運（HK Express）力壓第二位的澳洲捷星航空，及第三位的亞洲航空，首次獲選為全球最佳低成本航空公司。

林紹波：有助推動創新及提升服務

國泰集團行政總裁林紹波表示，很榮幸獲得這些獎項的肯定，充分印證了國泰團隊辛勤付出與專業精神，這些殊榮激勵集團持續創新，不斷提升服務標準。展望未來，國泰透過在機隊、機上及地面產品，以及數碼創新等多個領域投資遠超1,000億元，進一步提升顧客體驗，並鞏固香港作為全球領先的國際航空樞紐的地位。

2026年全球最佳航空公司（全服務）排行榜首25位

1. 卡塔爾航空

2. 國泰航空

3. 新加坡航空

4. 大韓航空

5. 星宇航空

6. 日本航空

7. 土耳其航空

8. 阿聯酋航空

9. 新西蘭航空

10. 阿提哈德航空

11. 長榮航空

12. 澳洲航空

13. 維珍航空

14. 海南航空

15. 全日空

16. 越南航空

17. 捷藍航空

18. 荷蘭皇家航空

19. 法國航空

20. 馬來西亞國際航空

21. 泰國航空

22. 斐濟航空

23. 沙特航空

24. 嘉魯達印尼航空

25. 波蘭航空