屈臣氏外籍高層獲頒好市民獎 去年英勇落海救人「微小善舉能改變生命」

長和（0001）旗下屈臣氏集團歐洲保健及美容產品業務行政總裁Ed van de Weerd，去年在港工幹期間於紅磡海旁英勇拯救一名墮海女子，獲香港警務處頒發「好市民獎」，以表揚其在危急時刻挺身而出、拯救生命的勇敢行為，以及展現的公民責任與關懷精神。Ed今日（14日）特意親身赴港出席頒獎典禮，接受嘉許。

氣溫僅13度 女事主未能抓住救生圈

事發於去年11月19日晚上11時，氣溫僅約攝氏13至16度，當時Ed從荷蘭來港出席集團會議期間，在其下榻酒店附近的紅磡海旁目擊一宗墮海事故，一名女士在海中掙扎並大聲呼救。儘管現場已有市民向她拋出救生圈，惟她未能抓住，情況一度十分危急。Ed見狀毫不猶豫跳入海中，救起該名女士，並協助將她安全帶回岸上。救護人員其後趕抵現場，並將事主送院治理。

去年11月，Ed在紅磡海傍發現有女子墮海，當時情況危急，他毫不猶豫跳入海中救起該名女士。

根據網上流傳的影片可見，Ed跳入海中後，拿著救生圈奮力游近遇溺女子

稱屬本能反應 「自己只是盡了本分」

對於勇救一命，Ed表示純屬本能反應，「當時我只是剛好路過現場，眼見情況十分危急，根本來不及多想，完全是憑着本能作出救人的決定。我深信，任何一位懂得游泳的人面對同樣情況，亦會作出相同選擇，因為當一條生命危在旦夕，無人能夠袖手旁觀。」

對於獲頒好市民獎，Ed感到非常感動與感恩。

對於獲頒好市民獎，Ed感到非常感動與感恩，認為自己只是盡了本分，並祝福事主健康快樂。他表示，希望這次經歷能夠鼓勵更多人相信，即使是一個看似微小的善意行動，亦有可能為他人的生命帶來改變。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，Ed當時在危急關頭毫不猶豫跳入水中救人，其真誠與勇氣令大家由衷敬佩。Ed不僅拯救了一條寶貴的生命，更提醒大家，關心與尊重身邊的人，其實可以十分簡單直接。Ed的行動正正體現了集團「關心社區、同心同行」之核心價值。對集團而言，這份精神並非口號，而是一份期望同事於日常生活中實踐的信念。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲（左）表示，Ed的行動體現集團關心社區的核心價值。

Ed現為屈臣氏集團歐洲健康與美容業務行政總裁，同時兼任集團國際商務總監，負責發展集團於比荷盧地區健康與美容業務。他自2018年加入屈臣氏集團以來，持續推動業務增長及數碼轉型，並積極參與集團的全球可持續發展工作。

Ed現為屈臣氏集團歐洲健康與美容業務行政總裁，同時兼任集團國際商務總監，負責發展集團於比荷盧地區健康與美容業務。

相關文章：紅磡碼頭女子意外墮海 屈臣氏外籍高層英勇落海救人「只是本能反應」