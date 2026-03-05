Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

千問負責人林俊暘離職後眾說紛紜 阿里CEO發內部信回應

發佈時間：11:55 2026-03-05 HKT

阿里巴巴（9988）旗下千問大模型核心負責人、最年輕P10技術高管林俊暘突然於社交平台發文宣布離職後，阿里巴巴行政總裁吳泳銘今日（5日）在內部郵件中作出回應，稱公司決定批准林俊暘的辭職，並感謝其在過去崗位上的付出。

據內媒引述有關郵件全文如下：

各位通義實驗室同學：

公司已決定批准林俊暘同學的辭職，感謝林俊暘過去在崗位上的付出。靖人會繼續帶領通義實驗室推進後續工作。同時公司將成立基礎模型支持小組，由我，靖人，範禹共同協調集團資源支持基礎模型建設。

技術發展不進則退。發展基礎大模型是我們面向未來的關鍵戰略，我們將在繼續堅持開源模型策略的同時，持續加大對人工智能領域的研發投入，加大吸納優秀人才的力度，我們一起加油。

吳泳銘

外界猜測與AI戰略變化有關

對於林俊暘的辭職原因，報道指目前仍眾說紛紜，其中有猜測認為與千問模型團隊對新人才的引入，以及團隊計劃進行拆分有關。另有觀點認為，林俊暘等成員離開，本質上是源於阿里當前AI戰略的變化，對C端應用的重金押注，與基礎模型團隊的目標產生了分歧。

至於林俊暘的去向，他曾發布一條朋友圈表示，「qwen的兄弟們，按照原來安排繼續幹，沒問題的」，但沒有透露更多資料。

相關文章：阿里旗下千問32歲傳奇林俊暘請辭 傳並非自願辭職 團隊多人出走

