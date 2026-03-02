領展旗下黃大仙中心新春期間人流增逾一成 計劃於多個商場推行社區營造項目 鼓勵消費者「留多陣、消費吓」

領展（823）香港資產管理總監羅欣琪表示，港人北上消費已成結構性現象，但留意到情況已趨穩定，未有明顯進一步上升。她指出，日前在本港新春團拜期間，商戶反映市道理想，兼具民生及旅遊定位的黃大仙中心人流上升逾10%，而領展正為多個商場推行社區營造項目，冀建立有溫度、有文化魅力的場所，鼓勵消費者「留多陣、消費吓」。

羅欣琪表示，旗下商戶生意逐步復甦，奢侈品的高單價行業率先反彈，而必需品行業相對較慢，但表現也跑贏全港市場，相信仍要時間改善。她稱，領展目前會做好自己，向顧客提供更好體驗及情感連結，透過「情緒價值」提升場所的吸引力，協助商戶營運並帶動消費。

未來將引入更多有潛力的品牌

她續指，領展正積極調整租戶組合，包括增加餐飲及線下體驗商戶比重，見到健身室需求殷切，部分內地品牌食肆亦受歡迎，故將會引入更多有潛力的品牌；同時持續加強市場推廣，善用商場的公共空間，舉辦更多主題市集、快閃店等活動。

羅欣琪指出，領展持續進行資產提升，以及社區營造項目，形容可推行的項目很豐富，舉例指黃大仙「福牆」日前揭幕，展示108幅社區各界人士創作的「福」字墨寶；天水圍T Town近期落成以濕地主題的戶外遊樂園；東涌逸東商場將設立以大嶼山主題布置；港島東區耀東亦預告會舉辦球賽等，屬「以人為本、因地制宜」的策略。

料觀塘社區商場於2026/27年度落成

領展早年投得的觀塘安達臣道商業用地，正興建社區商場，該公司指目前施工順利，主體結構已完工，預計可於2026/27年度落成。羅欣琪稱，該商場招租情況符合預期，已跟大型主力租客簽約，並協商同日開幕，期望收到更好成效；而項目將會設立街市，冀推動區內民生商場發展。

另外，政府預計今年中發放寵物友善餐廳牌照，羅透露，領展的商場寵物友善政策預計亦於上半年完成制訂，涵蓋餐廳牌照及商場守則，旗下每個商場在情況許可下「做到都盡量做」，容許寵物進入商場。