長和巴拿馬港口遭強行接管 狠批政府漠視法治 聲明指控：強闖設施檢走法律密件

長和（001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）於當地時間27日，就港口業務發出措辭嚴厲的聲明，指控巴拿馬政府近期採取連串行動「強行霸佔並接管」其港口資產，當中包括強闖私人設施以檢取受法律保護的文件。PPC狠批當地官員「日復日漠視法治原則」，令外國投資者無法依賴其法律制度，並預告將尋求國際司法或仲裁，追究巴拿馬政府的責任。

政府強闖設施 檢走法律文件

據PPC的聲明，巴拿馬政府的行動在上週逐步升級，至本月26日更採取「極端行動」。在事前未有發出任何通知下，政府人員「強行闖入一個私人儲存設施」，並取走屬於PPC的財產。聲明特別指出，該批財產包括公司的專有資料，以及一批為正在進行的法律程序而準備、並受法律特權保護的重要材料。PPC直斥，此舉顯示巴拿馬政府為推進其接管行動，「不惜破壞正當法律程序」。

PPC續指，行動早於上週五（23日）清晨已開始，政府當時突然下令停止PPC旗下兩大主要貨櫃碼頭，即巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristóbal）的營運。其後數日，更有政府人員強行進入公司設施，干擾營運，甚至威脅會對PPC的巴拿馬籍合法員工提出刑事檢控。PPC最嚴厲的指控之一，是政府在欠缺透明度的情況下，已將兩個貨櫃碼頭的控制權，連同PPC的專有資料，一併移交予第三方競爭對手。

質疑司法程序 斥官員預知裁決

聲明更揭露，PPC指控巴拿馬政府的行動早有預謀，指其於過去一年存心透過一連串國家行動，包括「操縱法律程序」，以圖摧毀其特許經營合約。聲明更指，有行政部門官員曾向外界公然透露，他們「事先知悉」一項對PPC不利的法院裁決結果，而時間點遠早於該裁決正式公告前數個月，令人質疑司法程序的公正性。PPC同時在聲明中駁斥，巴拿馬政府正散佈「失實資訊」以轉移視線，意圖掩飾其「因違法、不透明且缺乏協調而造成的惡果」。

PPC在聲明中強調，巴拿馬政府的行為，已未能遵守其在憲法、契約法與國際法層面所承擔的義務，當中包括關乎投資保障、正當法律程序及法律安定性的原則。PPC及其投資者表明，就此等由巴拿馬政府一手造成的危機，「持續保留一切相關權利」，並將促使巴拿馬政府為其言行承擔全部責任。