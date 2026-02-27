巴拿馬當局搜查長和旗下巴拿馬港口公司

路透引述消息人士報道，巴拿馬政府於周四搜查了長和（001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）。

巴拿馬政府在聲明中表示，這是巴拿馬檢察院在行使其法定權力時獨立進行的調查，但聲明沒有未指明PPC為搜查對象。路透引述消息人士表示，搜查PPC與取消該公司兩個港口經營權的決定無關。

巴拿馬總統Jose Raul Mulino於搜查行動前表示，他不知道長和失去港口經營權後，中國政府可能會採取甚麼行動，但表示如果有任何事情發生，巴拿馬將作出回應。

長和昨日（26日）發通告，表示隨著巴拿馬政府代表強行進入及接管碼頭，旗下PPC的特許經營權已在本月23日被視為終止。不過，PPC已取得意見，指巴拿馬法院的裁決、行政法令以及巴拿馬政府的行動，與相關法律框架以及批准該特許經營合約之法律並不一致。

長和強調，公司董事會對該裁決、該行政法令及巴拿馬之相應行動表示強烈反對，集團繼續聯同其法律顧問，保留集團一切權利，並擬採取一切妥善可行之法律方案以保衛集團權益，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

