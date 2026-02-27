Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英偉達績佳仍大跌三大原因 分析：7410億下游訂單暗藏危機

更新時間：17:06 2026-02-27 HKT
發佈時間：17:06 2026-02-27 HKT

AI晶片龍頭英偉達本周公佈第四季業績，單季收入達681億美元（約5330億港幣），按年急升73%，單季收入便超過大多數晶片公司全年的總和。然而，這份業績未能平息市場恐慌，英偉達周四股價最多跌5.75%至184.31美元，收市報184.89美元。網上關於英偉達股價下跌的原因眾說紛紜，有分析師接受《星島頭條》採訪時亦表示原因不明。

業績超預期 股價反跑輸道指

據華爾街日報報道，英偉達上季收入增速創一年新高，對本季度的指引更大幅超出華爾街預期，但英偉達股價周四仍下跌逾5%。事實上，英偉達過去半年股價僅升不足8%，跑輸道指及多數晶片同行。

原因一：資金輪動押注基建樽頸

事實上，環球資金在過去一段時間正流向AI基建的「鏟子股」及傳統工業股，卡特彼勒（Caterpillar）今年累升30%領跑道指，韓國的存儲晶片股亦表現強勢，反映投資者正押注數據中心建設樽頸環節，如發電機及電纜供應商，而非單純追捧AI晶片。

原因二：收入急升反掏空其他巨頭

而在英偉達績後的電話會議上，有分析師問黃仁勳，對客戶繼續投入數千億美元購買英偉達晶片的能力有多大信心。黃仁勳當時回應指，他對客戶公司的現金流增長「充滿信心」。

不過，英偉達的成功亦被解讀為行業失穩的先兆，因其持續飆升的收入，正源自其他科技巨頭天量的資本支出（Capex）。有分析預計，Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及Meta今年的自由現金流將顯著下降，亞馬遜甚至面臨轉負風險，令微軟及亞馬遜今年股價分別累挫17%及9%。

當其他科技巨頭的自由現金流狀況轉差，倒頭來將可能影響英偉達，皆因英偉達首席財務官Colette Kress承認，全球五大雲端巨頭貢獻了其數據中心業務逾50%營收，加劇了市場對需求過於集中的擔憂。

原因三：採購承諾金額激增藏危機

另外，電影《沽注一擲》主角原型、「大空頭」Michael Burry在其文章中指出英偉達另一潛在下跌原因。他表示，英偉達財報中一個關鍵數據「採購義務」，由一年前的160億美元（折合約1248億港元）飆升至950億美元（折合約7410億港元）。這意味著英偉達被迫在需求明朗前，向台積電等供應商下達不可取消的巨額訂單。一旦下游需求動搖，進一步膨脹的數字可能會對英偉達的業績健康構成巨大風險。

