諮詢業巨頭埃森哲下最後通牒 「管理層不用AI將無緣晉升」

全球諮詢業巨頭埃森哲（Accenture）據報將員工晉升與使用AI工具直接掛鈎。據外媒報道，該公司副總監及高級經理被告知，若想要晉升到管理崗位，必須常態化使用 AI。埃森哲發言人表示，其AI戰略要求員工採用最新工具與技術，以最高效地服務客戶。

該公司在去年9月已公布重組計劃，當時指無法完成AI技能轉型的員工將會被裁。公司管理層曾要求所有員工大規模「再培訓、再裝備」，稱在其全球78萬名員工當中，已有55萬名員工完成了生成式 AI基礎技能培訓。

據報埃森哲近月先後多間AI公司合作，包括讓數萬名員工使用OpenAI的ChatGPT Enterprise；為3萬名員工培訓使用Anthropic Claude 工具；讓2000多名員工通過Palantir平台接受AI培訓。