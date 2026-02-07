內地推「終身門票」搶客 四川景點318元可玩一世 當地結婚更享終身免票 「每月可帶來2000萬元收入」

四川甘孜文旅近日推出破格營銷，宣布海螺溝、稻城亞丁等14個景區發售「終身門票」，男士付318元（人民幣，下同）、女士317元即可永久無限次遊覽，引發熱議。這類「一次承諾，長期關係」的營銷策略在內地漸成風潮，新疆賽里木湖等地亦通過「婚姻登記+終身免票」模式，成功撬動情感消費與旅遊收入。專家預言，在旅遊存量競爭與政策推動下，此類精準免票手法將越來越多，標誌著景區正從「門票經濟」轉向「綜合消費經濟」。

分開買單次門票總額1091元

據官方資料，四川甘孜此14家景區包含海螺溝、稻城亞丁兩大5A級景區，以及康定木格措、墨石公園等4A景區。若分開購買所有景區的單次門票，總費用約為1091元，故終身套票被視為極具吸引力。

稻城亞丁景區美景。

在湖南運營「風沙行戶外」俱樂部的行者孫迅速購入終身票。他向本報解釋，其帶團所用的戶外領隊證並無免票功能，因此購置此票十分划算。按他的計算，僅是海螺溝（90元）、稻城亞丁（150元）再加一個4A景區，單次旺季遊玩的門票花費便已值回票價。

為10歲兒購買：人生還很長

有網友表示已為10歲兒子購買，認為「他未來人生還很長，應該划算」。一名甘孜本地人則坦言，過去常批評當地文旅部門「坐擁強大資源卻不作為」，令遊客對甘孜美景產生誤解。他認為此次推出終身門票是一次積極嘗試，令人振奮。

內地景區推行「終身免票」並非新鮮事，但形式各異。今年1月，安徽天柱山曾針對特定省市遊客推出短期終身票促銷。去年4月，蘇州周莊古鎮推出類似政策，隨即於清明假期吸引超過10萬遊客。

新疆景區旅遊收入翻逾一番

更早之前，新疆吐魯番葡萄溝景區於2024年推出「首次實名購票，終身免票」，並於2025年升級為直接免門票，成為新疆首個免門票的5A級景區。該景區負責人曾透露，政策實施後首個「五一」假期，門票收入雖僅小幅增長12%，但整體旅遊收入翻了一番多，34家民宿、千餘床位天天爆滿。

另一種模式是將門票與人生大事綁定。內地多個景區，如長白山、天山天池、賽里木湖、烏鎮等，均推出「在當地領結婚證即可終身免票」的優惠。其中，新疆賽里木湖景區因海拔、面積等數字蘊含「愛你情深」、「一生一世」等諧音，去年4月設立婚姻登記中心以來大受歡迎。2025年數據顯示，4月1日至12月4日，該中心辦理結婚登記11555對，同比增長超25倍，其中70%為疆外戶籍新人。

行者孫分析，此類「婚姻登記+終身免票」策略雖然手法「辣眼睛」，但頗為有效。他估算，若每月有千對外地新人前往賽里木湖領證，每對消費2萬元，即可帶來每月2000萬元的旅遊收入。「不要以為2萬元是誇張數目，疫情後酒店和車費至少上漲了50%。2023年我發了6個新疆團，有2個都虧了本。」

學者：創造話題提升品牌好感

經濟學家宋清輝指出，在旅遊市場進入存量競爭的背景下，終身門票等策略是一種競爭手段，旨在從對手處搶奪遊客的「出行時間」。這不僅是價格戰，更是通過創造話題來提升品牌好感的品牌戰。

他進一步分析，此趨勢背後有兩大動因，一是政策鼓勵國有景區降低門票依賴；二是產業升級需要景區向綜合消費目的地轉型，門票將逐漸變為「引流入口」。宋清輝預期，未來將會出現更多針對特定人群如新婚夫婦、學生、長者的精準免票策略，以調節淡旺季客流，實現從「門票經濟」到「產業經濟」的徹底轉型。