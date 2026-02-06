友邦峻宇會推「尊享醫療管家」 提供微信24/7支援 直通內地三甲醫院
更新時間：17:51 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:51 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:51 2026-02-06 HKT
友邦峻宇會推出「尊享醫療管家」服務，專為合資格的友邦峻宇會會員於中國內地提供全天候專屬醫療支援。 「尊享醫療管家」由醫生及護士透過專屬微信（WeChat）應用程式提供24/7的專業支援，並無縫連接中國內地三甲醫院。
合資格會員及家人可於指定三甲醫院優先預約門診及住院服務，並根據需要優先預約特定醫學診斷檢查。亦可在線上向專屬家庭醫生進行一般健康諮詢。同時會全程協調醫療旅程，包括陪診。
另外，「尊享醫療管家」亦有度身訂造專屬健康檢查方案，家庭醫生將為合資格會員及其家人定制體檢計劃，並安排在中國內地指定三甲醫院進行，而檢查項目亦可按個人需要調整。同時涵蓋定期跟進及便利的送藥到家服務。
最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT