強積金1月回報升逾3% 港人拒追高 轉基金鎖定利潤降風險

BCT銀聯集團指出，2026年年初，強積金（MPF）表現優秀，1月AQUMON MPF「綜合基金指數 + 通脹指數」錄得3.62%的回報，遠高於2025年第4季平均不足0.5%的水平。BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟表示，今年1月整體BCT成員轉換基金次數較2025年12月增加約四成，反映港人在新一年更積極部署退休投資。

BCT提供的數據顯示，1月半日平均基金轉換次數約為530宗，但於1月27日少29日期間，累計接近2,000宗基金轉換指示，大幅高於月內其他交易日，反映成員在指數逼近高位時更積極檢視及調整投資組合。

王玉麟指，從風險指標來看，同期的半日風險變動指數（Risk Change Index）於1月27日少29日連續錄得明顯負值，顯示大量新增基金轉換指示屬「降風險」操作，表示成員傾向由高風險股票基金轉往風險較低或分散程度較高的混合資產或保守類基金，而非在高位加碼股票。

他解釋，不每強積金成員並沒有被短期升勢沖昏頭腦，而是懂得在市場情緒熾熱、估值偏高時主動為組合降溫，鎖定部分利潤，同時控制整體波動風險，有助長遠穩健地累積退休儲備。

美大型科技股不再一枝獨秀

IPP Financial Advisers Limited 董事彭永東表示，今次升市不再由美國大型科技股一枝獨秀，而是更廣泛地涵蓋環球不同地區及類別，新興市場、日本及中小型股份表現更為突出。他解釋，這種「由點到面」的升勢，為早前已按資產配置原則分散投資的投資者帶來可觀回報。他亦補充，對長線投資者而言，2026年1月最大啟示是跨地區、跨行業、跨市值的多元化配置，有助降低組合波動，同時把握不同市場的輪動機會。