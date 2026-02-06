港漂遇文化隔閡易變「空心人」 藉盲盒飯局等聚會擴社交圈 帶動新經濟生態

隨着高才、優才等不同人才引進政策持續推進，大量來自內地的年輕人正以求學或工作身份居留香港，他們既非本地人，也非過客，被統稱為「港漂」，且正衍生出一個蓬勃發展的「港漂經濟」生態，活動由周末行山、手工坊、桌遊劇本殺，以至到KTV、喝酒等層出不窮。不過，熱鬧背後，港漂也正經歷一場集體性的精神困境，其中一位表示過去3年曾組織多場港漂活動的主理人鍾華傑（Michael）告訴《星島頭條》，不少港漂正面臨着文化隔閡、情感疏離，以至成為「空心人」（意即內心空虛）等多重挑戰。

社交活動追求「短平快」

Michael自2023年從香港大學碩士畢業後，嘗試組織港漂聚會，在參與熱情高漲下，更研發了一個微信小程序，無論是個人或小團體，都可自行在平台上發起活動。據稱，該平台已累積逾2萬名用戶，包括盲盒飯局、露營體驗、風水分享及手工創作等活動。他更揚言，3年以來組織了逾300場活動，平均每周舉辦兩場、多則6、7場。

記者翻查小紅書上資料時，亦發現多類新型港漂社交活動，例如人均600多元的陌生人到家共餐、300多元的文藝手工坊、90元的盲盒飯局等，即使部份收費不菲，依舊吸引眾多港漂報名參與。

Michael對此評論指，在香港緊張的城市節奏中，做任何事都希望快速看到回報，交友與戀愛也不例外，因此市面上的港漂活動普遍追求「短平快」，即時間短、門檻低、即時滿足。從創造經濟價值的角度來說，唱K、喝酒等毋需長時間鋪墊、又能即時獲得愉悅的活動，成為市場主流。

相比之下，手工坊、讀書會等需要靜心投入的慢節奏活動，雖偶有舉辦，卻難以持續，因為慢節奏活動本身相對小眾，即使有忠實用戶，也可能1個月才參加一次，活動主理人往往需要投入大量時間與精力「為愛發電」，在不計算自身人力成本的前提下堅持營運，可持續性面臨巨大挑戰。

越缺資源越變得「計算」

他在組織活動過程中亦觀察到，不少港漂在活動上見一面便各奔東西，很少主動建立第二次聯繫；同時，香港高昂的生活成本也會讓交友相處變得沉重，一日約會、吃飯及交通等開銷並非小數，導致很多人不自覺地算計成本。

由此而生的是，港漂群體中逐漸瀰漫「戀愛精算」心態，即人們在進入親密關係前，會把付出與回報計算量化，以金錢來衡量。雖然這種現象在本地年輕群體也會出現，但在港漂身上更明顯，因為多數港漂在港沒有穩定的物質基礎，資源相對稀缺，所以在交友時不自覺衡量回報，包括外貌、收入、學歷、社交圈都會視作「價值交換」的標準。

同時，這種情況也會導致「情感冷漠」，凡事都與金錢掛鈎，連「情緒價值」都淪為商品。此外，港漂群體普遍具有高學歷特徵，帶來較高自我預期的同時，也讓很多人不願放下身段，對部份聯誼活動嗤之以鼻。

廣東人也難免文化碰撞

相對於深漂、滬漂、北漂，港漂面臨的文化隔閡更大，因為內地大城市漂泊群體的通用語言仍是普通話，但港漂不僅要面對粵語、英語的語言切換，還要適應不同的社會邏輯與價值觀念。Michael指出，即使是海外留學歸來和精通粵語的廣東籍港漂，也會在中西文化與本土風情的文化碰撞中感到不適，這種陌生感讓人難以融入本地群體，最終陷入邊緣化狀態。

於是，港漂自然傾向與背景相似者交往，也是港漂活動的主要需求來源。但Michael強調，他並非鼓勵封閉，而是希望先輕鬆聚集不具備文化隔閡的港漂，有餘力時再向外探索，和本地朋友交流。

排解孤獨需有真正朋友

此外，「空心感」更是港漂的精神羈絆，作為社會中的少數群體，孤獨感往往被進一步放大。Michael曾作有關調查，並指多數港漂畢業後社交圈會急速收窄，聯繫對象多局限於同事、同行及少數同學，總人數絕不超過50人，真正能經常往來僅2至3人，因此很容易感到孤獨。

他將孤獨歸納為兩種，「一種是見不到想見的人會孤獨，另一種是見了很多人還是會孤獨。」這是一種被他稱為「空心人」的狀態，表面朋友不少、活動不斷，內心卻感受不到真實連接。即使透過各類活動結識新朋友，也往往止於淺層交往，難以彌補深層的精神空缺。他認為，深層孤獨的排解，往往需要親密關係或靈魂共振的朋友，而在香港大多數新認識的朋友，因缺乏共同的生活記憶與經歷，難以敞開心扉建立真正的信任，故這種精神空缺便始終難以填補。

相關文章：

港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧