馬斯克旗下SpaceX合併xAI 估值料近10萬億 擬年內啟動史上最大IPO

SpaceX發聲明證實，將收購馬斯克旗下的AI初創公司xAI。據彭博引述消息報道，在合併架構下，SpaceX的估值定為1萬億美元，而xAI的估值則為2,500億美元，合併後的實體估值將高達1.25萬億美元（約9.75萬億港元），並計劃於今年稍後推進史上最大規模的IPO，可能籌資高達500億美元（約3,900億港元）。

全股票交易 每股作價526美元

報道指，這筆交易將全數以股票進行，合併後公司的每股價值預計為 526.59美元。資料顯示，SpaceX及xAI的估值較早前對比有所上升，xAI在今年1月的融資估值為2,300億美元，而SpaceX在去年12月的潛在售股估值約為8,000億美元。

太空運算AI成本低 申發射100萬夥衛星

SpaceX在聲明中表示，收購xAI是為了「構建地球上（及地球以外）最具野心的垂直整合創新引擎，結合AI、火箭、衛星互聯網、流動通訊以及社交平台X。」

馬斯克指，未來2至3年內，進行AI運算成本最低的方式將是在太空。他表示，「單是這種成本效益，就能讓創新公司以前所未有的速度和規模訓練AI模型。」文件顯示，SpaceX正申請許可，計劃發射多達100萬顆衛星進入地球軌道。