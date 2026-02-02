阿里旗下千問App斥30億發起新春攻勢 免單吃喝玩樂 送大額現金紅包

據內媒報道，阿里巴巴（9988）旗下千問App宣佈投入30億元（人民幣，下同）啓動「春節請客計劃」，以免單形式請全國人民在春節期間吃喝玩樂，感受AI時代的全新生活方式，而淘寶閃購、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市及支付寶等阿里生態業務也將加入千問春節攻勢。

阿里史上投入最大春節活動

報道指出，此次計劃是阿里歷史上的春節活動中投入最大，亦是今年春節大廠AI大戰中投入金額最高。根據千問App官方微博，強調「吃喝玩樂 免單不停」，還有大額現金紅包，但官方尚未透露具體的活動形式。

「千問春節請客計劃」將於2月6日正式上線。

傳AI買電影票功能正在灰測

千問App早前已宣佈接入淘寶閃購、支付寶、淘寶、飛豬、高德等阿里生態場景，測試AI購物功能。據千問App內部人士透露，「半個月前的發佈，其實就是為春節攻勢做準備」，其中AI買電影票功能正在灰測，即將全面上線。

另有業內人士猜測，千問App或將推出AI買年貨、奶茶咖啡、電影票、飛機票、酒店、景點門票等功能，並通過請客的方式直接免單。