Tesla靠儲能業務抵銷賣車下滑 停產Model S和Model X 轉攻人形機器人Optimus

Tesla公布去年第四季業績，收入跌3%至249.01億美元，主因電動車交付量連續第二年下滑；經調整純利跌16%至17.61億美元，經調整每股盈利為0.5美元，較市場預期為佳，其中儲能部署裝機量創紀錄，被市場視為短期內對沖汽車業務下行的支持。不過，Tesla在業績電話會上稱2026年全年資本支出將超過200億美元，令盤後股價回吐不少升幅，最終盤後收升1.9%至439.74美元。

馬斯克：給更具潛力未來讓路

此外，馬斯克宣佈將永久停產旗艦車型Model S和Model X，以騰出加州工廠產能，轉而用於建立一條年產能達100萬部人形機器人Optimus的生產線。數據顯示，上述兩款車型去年僅佔集團159萬輛總交付量的3%，馬斯克指停產是一個「悲傷」決定，但亦是為了給更具潛力的未來讓路。各類業務之中，上季汽車收入錄176.93億美元，按年跌10%；能源發電與儲能業務收入錄38.37億美元，按年增25%；服務與其他業務收入則錄33.71億美元，按年增18%，能源與服務業務對沖了汽車收入下行的部份影響。

Robotaxi本月開始移除監督員

Tesla表示，德州奧斯汀部分Robotaxi服務車輛本月開始移除人類安全監督員，邁向真正無人駕駛；Robotaxi專屬產品Cybercab、Semi卡車，以及去年9月發佈的新版儲能系統Megapack 3均按計劃於2026年開始量產。

公司又透露，目前Robotaxi車隊規模已超過500輛，主要分佈在奧斯汀和三藩市灣區，並預計該數字將每月翻倍；同時，馬斯克預測，到今年底，消費者將在美國數十個主要城市看到Tesla的無人駕駛汽車。

與xAI達成投資20億美元協議

此外，公司已與xAI達成投資約20億美元的協議，預計在今年第一季完成。雙方還達成了一項「框架協議」，旨在探索更深層次的合作，並預期有助於提升其自動駕駛技術、車載娛樂體驗及製造機器人的研發能力。

料本季發佈第三代Optimus

機器人方面，計劃本季發佈第三代Optimus，為首個面向大規模生產設計的版本，並擁有重新設計的手部結構。雖然Optimus目前尚未在工廠中承擔實質性工作，仍處於研發階段，但預計在今年底前啓動生產，長期產能目標為最終達到一年100萬部。

今年是「巨大的投資年」

不過，Tesla披露2026年將是「巨大的投資年」，資本支出（Capex）預計將超過200億美元，主要用於算力基礎設施、電池供應鏈及AI晶片的建設。

