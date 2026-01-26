證監梁鳳儀提醒股市強勢或掩蓋經濟脆弱性 警覺AI帶來估值泡沫｜亞洲金融論壇

證監會行政總裁梁鳳儀表示，去年全球市場可謂「萬物齊漲」，全球主要股市錄得兩位數增長，IMF更將2026年全球經濟增長預期上調至3.3%。她提醒，去年的強勢表現或暫時掩蓋了全球經濟的根本性結構轉型與脆弱性，擴張性財政政策導致全球債務水平高企引發廣泛擔憂，人工智能熱潮帶來的估值泡沫、通脹反彈壓力等問題均需保持警覺。

洪丕正：「冷靜，保持輕鬆」

金發局董事會主席洪丕正以「冷靜，保持輕鬆」來形容2026年，他表示，資產配置多元化已成必然趨勢，隨著點心債、雲吞債的數量都大幅上升及新行業在不斷崛起，反映出市場對中國市場長期價值的認可。他進一步提到，香港需在全球資產多元化配置浪潮中發揮獨特作用，同時抓住供應鏈重構帶來的貿易融資、風險管理等業務機會，強化跨境資源配置能力。

韓國銀行行長：貨幣政策分歧愈發明顯

韓國銀行行長李昌鏞表示，今年以來全球主要經濟體的貨幣政策分歧愈發明顯，同時非銀行機構尤其是資產管理機構的市場地位持續提升，已成為影響全球金融市場的重要力量，為金融市場穩定帶來隱憂。

大摩：中國市場吸引全球資本關注

在此背景下，摩根士丹利亞太區首席執行官高浩灃指出，受房地產市場拖累，中國整體經濟增速雖有所放緩，但市場內部呈現結構性機遇，部分垂直領域的創新突破與投資熱度持續升溫，憑藉強大的創新動力與產業基礎，吸引了大量全球資本關注。

數字化方面，洪丕正指，需要擁抱趨勢，構建透明的監管框架，而香港處於東西方金融樞紐位置，有望發揮「橋梁作用」，推動亞太地區與全球數字金融規則的對接，在支付創新、數字資產跨境流動、監管協調等領域搭建合作平台。

李昌鏞指出，數字資產已逐漸成為部分市場的重要投資標的，韓國數字資產投資者數量已增至1,000萬人，穩定幣等產品的市場地位持續提升，同時數字資產與實體資產代幣化（RWA）的融合趨勢明顯，覆蓋大宗商品、ETF 等多領域，為金融市場帶來新活力，但也對跨機構、跨地區協作提出更高要求。

監管碎片化問題亦備受關切，德意志聯邦銀行執行委員會成員布克哈德．巴爾茲直言，當前全球金融監管面臨標準不一、規則分散的挑戰，不僅制約跨境投資流動，還可能引發「監管逐底競爭」。他呼籲，各經濟體應推動監管框架協同對齊，在稅務規則、數據安全等領域建立統一標準，減少市場割裂帶來的合作障礙，而香港的虛擬資產監管體系值得參考，將重點擬定數字歐元的立法程序。

相關文章：

亞投行稱全球面臨多重挑戰 斯洛文尼亞財長籲「與其抱怨，不如行動」｜亞洲金融論壇