金管局提20項CargoX建議及路線圖 推動貿易融資數碼化 料今年起分階段落實

為解決企業獲取貿易融資困難及銀行審批信貸過程繁複問題，金管局成立的「CargoX專家小組」經過八個月的研究後，今日（19日）發表《CargoX項目建議報告》，提出20項建議和路線圖，推動香港貿易融資生態現代化。金管局副總裁李達志表示，當中有8項重點建議，包括整合政府策略性貨運與貿易數據及基礎設施、引入貿易對手數據、推動貿易交易應用數碼身份，以及加強中國內地、東盟貿易走廊互聯等，有望於今年起分階段落實。

CargoX是通過目前的「商業數據通（CDI）」推進為期數年的公私營合作項目，探索如何善用逐步接入CDI的海陸空貨運物流和貿易數據，推動貿易融資數碼化，讓銀行可透過CDI獲取相關商業數據，以簡化流程更精準審批信貸，讓企業尤其中小企更易獲取貿易融資。

CDI自2022年推出，成效漸見。李達志指，截至2025年12月底經由CDI促成的貸款申請及審批宗數超過8200宗，估計信貸批核總額逾664億元。就融資成本方面，金管局根據銀行提供的數據進行了研究，結果顯示較多使用CDI的銀行批出貸款的利率平均比其他銀行低36個基點，可見使用CDI有助降低企業的融資成本。

建議主要圍繞三大策略支柱

他直言全球有貿易融資需要的企業，僅得五成能取得銀行融資，因受限於紙本文件，銀行審批信貸繁複，又擔心企業出現多重借貸，故不太願承造貿易融資，尤其磚頭有限的中小企。

因此，針對有關痛點，《CargoX項目建議報告》提出了20項建議，主要圍繞「數據」、「基建」和「互聯」三大策略支柱，並制訂了未來5年路線圖，當中有8項重點建議將由今年開始分階段落實。

整合政府貨運與貿易數據等

就8項重點建議，金管局助理總裁周文正稱，建議之一是整合政府策略性貨運與貿易數據及基礎設施，即金管局與運物局、機管局、商經局及相關政府部門合作，逐步將政府貨運物流及貿易數據源接入CDI，故未來2年將接入運物局的港口社區系統和商經局的貿易單一窗口。建議又包括開放過往貿易交易記錄、引入貿易對手數據、結合貿易流與現金流數據。

推動「數碼企業身份」應用

此外，重點建議還包括推動貿易交易應用「數碼企業身份」（CorpID）。周文正認為這是重要的一環，並指政府數字政策辦公室將於今年底推出CorpID，以助驗證貿易各方的身份、降低詐騙風險，同時也便於處理數碼文件，但數碼文件有待年內立法後才具法律效用。

加強與內地、東盟等地區互聯

另3項重點建議則涉及加強與內地、東盟等地區和主要貿易走廊的互聯。周指建議更聚焦於內地與東盟。做法是透過與內地機關聯手，推進與內地貿易數據生態的連結。商經局將與內地推進兩地單一窗口連接，推行「一單兩報」，並探討與東盟單一窗口互聯的優勢，以促進貿易文件的數據共享。金管局亦會研究透過 CDI連結主要貿易夥伴的電子港口系統，引入不同地區的貿易數據。

李達志表示，相關建議和路線圖將有助推動香港貿易融資生態現代化，將香港打造為可信賴、以數據為本的全球數碼貿易樞紐。而在建議下，透過引入更多替代數據，及信貸批核流程自動化，讓中小企不用靠磚頭也可更易獲取貿易融資，且融資成本可更平。