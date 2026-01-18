中國儒意斥1.1億投資愛詩科技 共同探索AI影視及遊戲應用

中國儒意（136）公布，旗下間接全資附屬公司Virtual Cinema Entertainmen有條件同意出資約1420萬美元（約1.1億港元），投資AIsphere的股份；另與AIsphere的境內主體、AI視頻生成公司「愛詩科技」近日訂立戰略合作框架協議，探索AI技術在影視、流媒體及遊戲內容生產與運營等業務中的創新應用。

投資事項完成後，目標公司將不會成為中國儒意的附屬公司。戰略合作協議的期限為3年，主要合作內容包括提供戰略顧問意見、AI技術合作，以及其他創新合作。

阿里巴巴有份投資愛詩科技

中國儒意為投資控股公司，主要從事內容製作、線上流媒體及廣告服務、線上遊戲服務，以及製造及銷售配件。愛詩科技從事開發人工智能視頻生成大模型、世界模型及相關應用的科技公司，核心產品包括AI視頻生成應用「PixVerse」與實時生成世界模型「PixVerse R1」，產品核心功能包括文生視頻、圖生視頻，實時生成交互視頻等。愛詩科技去年9月公布，完成由阿里巴巴（9988）領投的逾6000萬美元B輪融資。