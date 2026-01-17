日圓疲弱 遊客歡喜高市愁 去年近千日企破產 有商家僅收現金「為省電子支付費用」

日圓持續弱勢，兌港元近期低至4.9算，對遊日港人而言無疑是福音，但對日本首相高市早苗而言，可能是令人頭痛的問題。因圓匯持續貶值，輸入性通脹影響不少日本企業，有統計料去年有949家日本企業因此破產，連續第5年創下歷史新高；有商業遊說團體亦警告通脹壓力蔓延至民生層面，呼籲政府阻止日圓過度貶值。事實上，高市日前狹着高民望，宣布解散眾議院、提前進行大選，但有分析師相信，在日圓持續貶值推高通脹下，勢將削弱選民對高市的支持，料其選情並非完成一帆風順的「躺贏」。

美元兌日圓本周曾貶值至超過一年的低位159.45，兌港元曾跌穿4.9算，在貿易加權基礎上更跌至自1992年以來的最低水平。由於高市早苗被視為偏好溫和貨幣政策，可能限制日本央行快速加息的空間，導致日圓承受更大貶值壓力。

「高市最大風險是日圓」

UBS SuMi TRUST財富管理日本股票策略師Chisa Kobayashi直言：「高市早苗最大的風險是日圓，如果日圓進一步走弱，可能會推高通脹，削弱消費者支出，最終損害選民支持。」

事實上由於日圓持續貶值，輸入性通脹影響不少日本企業。外電日前引述日本央行官員指，日圓疲弱對物價的影響力正在增強，特別是隨著企業越來越傾向於將上升的成本轉嫁給消費者，通脹壓力可能進一步加劇。

商界籲政府阻止過度貶值

商業遊說團體日本經濟團體聯合會的會長Yoshinobu Tsutsui近日罕有地發表評論，呼籲政府進行貨幣干預以阻止日圓過度貶值，並形容近期的日圓走勢「有點過頭了」，指日圓疲弱推高進口成本，對家庭及企業帶來壓力。

研究機構預計，去年全年日本有949家企業因為物價高企而破產，連續第5年創下歷史新高。

日本民間研究機構帝國資料庫研究指，預計去年全年日本有949家企業因為物價高企而破產，連續第5年創下歷史新高。日媒近日報道，有商家為應對物價飛漲，採取節流開支，改回現金支付方式，以節省電子支付系統的手續費。據報仙台市一間超市，去年已經開始停止非現金支付，預計每年可節省約2000萬日圓手續費。超市負責人表示，所節省下來的手續費，將投放於壓低商品價格。

據報計劃暫停食品消費稅

高市早苗或已留意通脹對民生方面的壓力，據《每日新聞》報道，她將考慮暫時中止對食品徵收消費稅，作為她解散國會後的競選承諾，爭取選民支持。雖然高市早苗在去年10月上任前支持削減食品消費稅的想法，但自她上任後幾乎沒有表示計劃落實，《每日新聞》報道，中止消費稅將導致政府收入每年出現約5萬億日圓的缺口。

新黨聯合挑戰添選情變數

除了通脹走向可能影響高市選情，立憲民主黨與公明黨日前達成協議，同意組建新黨，聯合對抗高市早苗陣營。法國巴黎資產管理日本公司高級研究員Shinichi Ichikawa認為選情開始變得難以預測，「唯一確定的是，雙方都別無選擇，只能以積極支出為競選主題來爭取選民。」

