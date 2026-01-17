Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日圓疲弱 遊客歡喜高市愁 去年近千日企破產 有商家僅收現金「為省電子支付費用」

商業創科
更新時間：13:50 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:50 2026-01-17 HKT

日圓持續弱勢，兌港元近期低至4.9算，對遊日港人而言無疑是福音，但對日本首相高市早苗而言，可能是令人頭痛的問題。因圓匯持續貶值，輸入性通脹影響不少日本企業，有統計料去年有949家日本企業因此破產，連續第5年創下歷史新高；有商業遊說團體亦警告通脹壓力蔓延至民生層面，呼籲政府阻止日圓過度貶值。事實上，高市日前狹着高民望，宣布解散眾議院、提前進行大選，但有分析師相信，在日圓持續貶值推高通脹下，勢將削弱選民對高市的支持，料其選情並非完成一帆風順的「躺贏」。

美元兌日圓本周曾貶值至超過一年的低位159.45，兌港元曾跌穿4.9算，在貿易加權基礎上更跌至自1992年以來的最低水平。由於高市早苗被視為偏好溫和貨幣政策，可能限制日本央行快速加息的空間，導致日圓承受更大貶值壓力。

日圓持續弱勢，日前曾貶值至超過一年低位。
日圓持續弱勢，日前曾貶值至超過一年低位。

「高市最大風險是日圓」

UBS SuMi TRUST財富管理日本股票策略師Chisa Kobayashi直言：「高市早苗最大的風險是日圓，如果日圓進一步走弱，可能會推高通脹，削弱消費者支出，最終損害選民支持。」

事實上由於日圓持續貶值，輸入性通脹影響不少日本企業。外電日前引述日本央行官員指，日圓疲弱對物價的影響力正在增強，特別是隨著企業越來越傾向於將上升的成本轉嫁給消費者，通脹壓力可能進一步加劇。

商界籲政府阻止過度貶值

商業遊說團體日本經濟團體聯合會的會長Yoshinobu Tsutsui近日罕有地發表評論，呼籲政府進行貨幣干預以阻止日圓過度貶值，並形容近期的日圓走勢「有點過頭了」，指日圓疲弱推高進口成本，對家庭及企業帶來壓力。

研究機構預計，去年全年日本有949家企業因為物價高企而破產，連續第5年創下歷史新高。
研究機構預計，去年全年日本有949家企業因為物價高企而破產，連續第5年創下歷史新高。

日本民間研究機構帝國資料庫研究指，預計去年全年日本有949家企業因為物價高企而破產，連續第5年創下歷史新高。日媒近日報道，有商家為應對物價飛漲，採取節流開支，改回現金支付方式，以節省電子支付系統的手續費。據報仙台市一間超市，去年已經開始停止非現金支付，預計每年可節省約2000萬日圓手續費。超市負責人表示，所節省下來的手續費，將投放於壓低商品價格。

據報計劃暫停食品消費稅

高市早苗或已留意通脹對民生方面的壓力，據《每日新聞》報道，她將考慮暫時中止對食品徵收消費稅，作為她解散國會後的競選承諾，爭取選民支持。雖然高市早苗在去年10月上任前支持削減食品消費稅的想法，但自她上任後幾乎沒有表示計劃落實，《每日新聞》報道，中止消費稅將導致政府收入每年出現約5萬億日圓的缺口。

新黨聯合挑戰添選情變數

除了通脹走向可能影響高市選情，立憲民主黨與公明黨日前達成協議，同意組建新黨，聯合對抗高市早苗陣營。法國巴黎資產管理日本公司高級研究員Shinichi Ichikawa認為選情開始變得難以預測，「唯一確定的是，雙方都別無選擇，只能以積極支出為競選主題來爭取選民。」

相關文章：日圓急貶跌穿4.9算 專家拆解仲有得跌 政府干預或僅「出口術」 找換店唱Yen激增三成

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
4小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
5小時前
江西殺豬宴演變成失控搶食。抖音
00:42
殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片
即時中國
6小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
21小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
5小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
3小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
23小時前
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
飲食
20小時前
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-16 11:06 HKT