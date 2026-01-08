Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

部份亞洲銀行家據報擔心涉晶片和中國融資 或面臨美國嚴格審查

商業創科
更新時間：11:46 2026-01-08 HKT
發佈時間：11:46 2026-01-08 HKT

隨着中美爭奪AI主導權角力升級，據彭博引述消息報道，部份亞洲銀行家開始擔心，為那些使中國終端用戶能夠遠程使用美國先進晶片的融資交易可能會惹來麻煩。

內部開始討論風險及回報

報道指出，至少9位來自跨國銀行的銀行家私下表示，自己所屬機構曾經為此類交易提供融資或推介，可能會受到牽連，並面臨美國更嚴格的審查。同時，一些交易和推介方案已經引發了公司內部辯論，以討論風險及回報是否值得。

報道又引述部份知情人士指出，在這些擔憂下，儘管摩根大通的銀行家努力了數月，但仍有一筆交易未能取得實質進展。另有一些知情人士表示，去年底一家西方銀行亦因一家馬來西亞數據中心營運商與中國有關聯，因而拒絕為其提供融資。

報道提到，美國政府限制英偉達（Nvidia）向中國企業出售高端AI晶片，導致一些企業不能直接購買硬件，但它們可以通過位於中國境外的數據中心合法使用這些硬件。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
20小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
18小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
20小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
14小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
19小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
18小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
7小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
19小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
16小時前