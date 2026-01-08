部份亞洲銀行家據報擔心涉晶片和中國融資 或面臨美國嚴格審查

隨着中美爭奪AI主導權角力升級，據彭博引述消息報道，部份亞洲銀行家開始擔心，為那些使中國終端用戶能夠遠程使用美國先進晶片的融資交易可能會惹來麻煩。

內部開始討論風險及回報

報道指出，至少9位來自跨國銀行的銀行家私下表示，自己所屬機構曾經為此類交易提供融資或推介，可能會受到牽連，並面臨美國更嚴格的審查。同時，一些交易和推介方案已經引發了公司內部辯論，以討論風險及回報是否值得。

報道又引述部份知情人士指出，在這些擔憂下，儘管摩根大通的銀行家努力了數月，但仍有一筆交易未能取得實質進展。另有一些知情人士表示，去年底一家西方銀行亦因一家馬來西亞數據中心營運商與中國有關聯，因而拒絕為其提供融資。

報道提到，美國政府限制英偉達（Nvidia）向中國企業出售高端AI晶片，導致一些企業不能直接購買硬件，但它們可以通過位於中國境外的數據中心合法使用這些硬件。