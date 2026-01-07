Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IKEA宜家中國關閉內地7間分店 兩年內另開設逾10家小型門市

商業創科
更新時間：18:46 2026-01-07 HKT
發佈時間：18:46 2026-01-07 HKT

IKEA宜家中國宣布，今年2月2日起將停運7間門市，包括宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場，並同時計劃兩年內開設逾10家小型門市，包括分別將於今年2月及4月開業的宜家東莞商場，以及北京通州商場。

宜家中國：零售業正值前所未有轉型

宜家中國指出，面對全球經濟不確定、數碼化浪潮及消費者行為變化，零售業正經歷前所未有的轉型。宜家持續評估業務組合，以便更貼近顧客需求。

主動轉型非「無法繼續經營」

宜家中國又解釋，此次調整並非意味相關門市「無法繼續經營」，而是宜家以優化成本、提升效率、重新配置資源為核心所做出的主動轉型。

該企稱，當地顧客仍可透過所在城市如上海、廣州、天津的其它宜家商場，或宜家官網、宜家App、宜家微信可購物小程式、天貓旗艦店及京東旗艦店等管道，繼續體驗宜家產品和服務。

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
21小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
1小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
4小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
11小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
3小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
飲食
6小時前