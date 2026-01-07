IKEA宜家中國關閉內地7間分店 兩年內另開設逾10家小型門市

IKEA宜家中國宣布，今年2月2日起將停運7間門市，包括宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場，並同時計劃兩年內開設逾10家小型門市，包括分別將於今年2月及4月開業的宜家東莞商場，以及北京通州商場。

宜家中國：零售業正值前所未有轉型

宜家中國指出，面對全球經濟不確定、數碼化浪潮及消費者行為變化，零售業正經歷前所未有的轉型。宜家持續評估業務組合，以便更貼近顧客需求。

主動轉型非「無法繼續經營」

宜家中國又解釋，此次調整並非意味相關門市「無法繼續經營」，而是宜家以優化成本、提升效率、重新配置資源為核心所做出的主動轉型。

該企稱，當地顧客仍可透過所在城市如上海、廣州、天津的其它宜家商場，或宜家官網、宜家App、宜家微信可購物小程式、天貓旗艦店及京東旗艦店等管道，繼續體驗宜家產品和服務。