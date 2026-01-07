Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴郡新CEO阿貝爾年薪2500萬美元 遠超巴菲特10萬美元年薪

商業創科
更新時間：11:51 2026-01-07 HKT
發佈時間：11:51 2026-01-07 HKT

據外媒報道，巴郡（Berkshire Hathaway）新任行政總裁阿貝爾（Greg Abel）年薪為2,500萬美元（約1.95億港元），較前任巴菲特（Warren Buffett）的10萬美元年薪大幅增加。

阿貝爾2024年年薪為2,100萬美元

報道指出，阿貝爾的薪酬由巴菲特制定，2024年為2,100萬美元、2023年為2,000萬美元，2022年則為1,600萬美元薪金加300萬美元獎金。此外，負責巴郡保險業務的副主席賈因（Ajit Jain）在2022年至2024年亦獲授相同薪金。

在巴菲特擔任巴郡行政總裁的40多年中，年薪一直為10萬美元（不包括計入薪酬的個人和家庭安保費用）。阿貝爾已於今年1月1日起接替了巴菲特，成為集團行政總裁，而後者於去年年底以95歲高齡退休。

相關文章：巴菲特相信巴郡有條件屹立100年 大讚繼任者阿貝爾「寧願讓他管理我的錢」

