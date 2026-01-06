Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福人壽擴大灣區內地「直接支付服務」醫院網絡至23間 首創香港醫生轉介服務

商業創科
更新時間：20:50 2026-01-06 HKT
發佈時間：20:50 2026-01-06 HKT

周大福人壽宣布，進一步擴展大灣區城市的「直接支付服務」網絡，合作醫院數目由原來4間大增至23間，涵蓋公營及私營醫療機構；客戶亦可透過「中國內地入院支援」服務，使用市場首創香港醫生轉介服務。

尖沙咀診所代辦「預先批核」申請

周大福人壽指，客戶可於大灣區醫療集團（GBAH）尖沙咀診所預約全科醫生諮詢，由醫生評估是否適合到內地治療，並推薦合適醫院及協助預約。診所職員亦可代辦「預先批核」申請，獲批後，GBAH將安排與醫院直接付款，客戶無需墊付醫療費用。

該企指，是項舉措旨在回應客戶對優質便捷醫療服務的需求，透過GBAH的龐大醫療網絡，便利更多長居中國內地及經常北上南下的客戶，提供更多可負擔的醫療服務選擇。

多個醫療計劃納入中醫治療保障

周大福人壽又指，因應中醫治療需求日益增加，亦於多個醫療保障計劃全面納入中醫治療保障，讓客戶靈活選擇最合適的治療方法。該企指，大灣區城市的醫院針對癌症等長期或複雜病症，推出結合中醫與西醫的綜合治療方案，並以相宜價格，為客戶提供全面、個人化的醫療選擇。

葉文傑：跨境就醫免除繁複理賠程序

周大福人壽行政總裁葉文傑表示，擴展大灣區「直接支付服務」醫院網絡和透過「中國內地入院支援」服務提供香港醫生轉介服務，讓客戶在就醫時免除繁複的理賠程序，享受更快捷、更安心的醫療體驗。

「直接支付服務」覆蓋的大灣區城市醫院新增了19間，包括香港大學深圳醫院、深圳新風和睦家醫院、廣州和睦家醫院等。

