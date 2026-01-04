小米2026年汽車交付目標55萬輛 雷軍籲批評應公正「不要為流量故意誇大」

小米（1810）創辦人兼董事長雷軍表示，今年會將更多精力放在汽車業務上，全年汽車交付目標既不能太高、也不能太低，目標定於55萬輛，意味將按年增加34%，期望年底能夠超越該成績。

去年交付突破41萬輛

雷軍日前因身體抱恙，將原定除夕跨年直播延至上周六舉行，最新透露小米汽車去年最終交付量突破41萬輛，超越年內上調至35萬輛的目標。

未來5年研發至少投放2000億人幣

他表示，小米今年將聚焦三方面發展，包括堅持技術立業，指出過去5年小米在技術研發已投放約1050億元人民幣，並重申未來5年加倍，至少投放2000億元人民幣；另外小米將加大對大模型投入，透過人工智能（AI）全面賦能；同時堅持為用戶建構「人車家全生態」的體驗，把產品做到極致。

對於外界對小米汽車質疑聲音，雷軍呼籲各界評價時秉持公正，「不要為了流量故意誇大、找茬（挑剔）」，亦應以同一檔次的車型比較，「有時候大家會拿20、30萬（元人民幣）的小米汽車，與100、200萬的豪車對比，這並不公平。」

點出「小字」宣傳陋習 未來盡量用大字體

他在直播提及，行業長期出現「小字營銷」的陋習，即在宣傳物料利用細小字體進行註解，是忽略用戶感受，而小米內部已達共識，未來將盡量使用大字體，但強調將廣告合規的備註小字體，推演為「小米虛假宣傳」屬誤解。

