尋秦記：給所有不想長大的人｜藍血工廠

近日古天樂的電影版《尋秦記》上映，中港兩地票房報捷。當然，古天樂的野心，絕對不止於懷舊。

在「天下一」（One Cool）的商業版圖裡，古天樂早已不是那個單純的演員。據聞天下一的AI製作已有融資大計，早已吸納不少廣告大客。像WeLab首個全AI製作的廣告，便是出自其手，加上之前的《明日戰記》作為Case Study，這家公司展現的是與Google接軌的技術野心。當一眾香港導演還在沉迷於尖沙咀的警匪槍戰時，古天樂已經用AI技術為香港電影工業尋找下一個出口。這才是真正的「尋秦」——尋找下一條生路。

不過，情懷歸情懷，生意歸生意。有財經專欄作家之前提到A 股華策傳媒是概念股，那麼也應該講講TVB。作為一個受過高等教育、懂得讀P&L的成年人，大家不禁會問：投資方與TVB背後到底簽訂了怎樣的條約？

大台雖然近年股價低迷，但手裡仍握著重要IP。項少龍這個角色，版權（Intellectual Property）在大台手中，古天樂要拍電影版，自然要尋求TVB合作。

當年古天樂離巢，今日要借屍還魂，大台幾可肯定要收一筆Licensing Fee（授權費），更也可能要求了優先票房分賬？即是無論電影虧不虧本，第一筆進賬的票房，大台要先切走一塊肥肉？

外界有傳成本3.5億元，即是除了特效及演員片酬外，可能還有一筆隱藏的「IP 贖身費」。大膽推測，這場尋秦記電影版的投資，唯一的贏家可能正是大台。它不用承擔製作風險，不用管後期宣發，只需出租那個封塵的IP，就能坐收紅利。

古天樂今次像Tom Cruise在《Top Gun: Maverick》中，大玩Legacy Management（遺產管理）：Tom Cruise穿回那件G-1飛行夾克，是要向世界證明：在Marvel的綠幕特技面前，實拍（Practical Effects）與明星魅力（Star Power）依然是電影的靈魂。

Tom Cruise投資是為了Profit（利潤）和Ego；古天樂投資，更多是出於一種近乎悲劇英雄的Duty（責任）。天下一這家公司，與其說是電影公司，不如說是香港電影工業的照明商店，照顧一眾孤魂野鬼，讓人回魂投胎。

古天樂開戲，要買IP，要養活那班燈光、美指、特技師。他買回《尋秦記》，不是因為這是一筆好生意（從財務報表看顯然不是），而是因為這是香港人的集體回憶，是他能凝聚這個離散城市的最後一面旗幟。

然而，一些忽爾道德潔癖上身的「文化潔淨派」跳出來指指點點，聲稱這是對秦代暴政的潛意識膜拜，說甚麼「秦是最邪惡的時代」，甚至搬出史提芬史匹堡不會拍「尋找第三帝國」來類比，質問為何要穿越回去尋找魔鬼。

這種論調，聽起來正義凜然，實則邏輯蒼白得令人發笑。

首先，將「看電影」等同於「渴望被統治」，這是典型的極左式上綱上線。按照這位道德判官的邏輯，昆頓塔倫天奴拍《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds），觀眾入場看著希特拉被機關槍掃射，難道就是對納粹有「潛意識的返祖情意結」？

觀眾入場看《尋秦記》，尋的不是秦始皇的焚書坑儒，尋的是項少龍那份現代人的機智、是古天樂與林峯二十年後的久別重逢，是香港人的一點集體回憶。

再者，拿「秦」姓在百家姓中是惡姓來說事，更是滑稽。因為秦檜而恥姓秦？那麼姓史太林的，是否都要去改姓？把歷史罪責生物化、遺傳化，這本身就是一種最封建的血統論。Netflix拍秦始皇紀錄片是為了賺錢，那古天樂拍《尋秦記》是為了娛樂與情懷。

香港人看《尋秦記》，不是想回到秦朝當兵馬俑，而是想看一個拿着現代手槍的項少龍，如何在那個蠻荒時代，以一種戲謔的態度解構權力。當我們看著銀幕上已經有了白髮的項少龍，依然在努力地插科打諢，依然在試圖扭轉乾坤，我們感動的，並不是劇情的跌宕，而是那一張臉上的風霜。

古天樂用《尋秦記》告訴我們：是的，時間是最大的反派，我們都回不去了。我們再也不是當年那個放學後趕著回家看電視的少年。但是，只要燈光一亮，我們依然可以做兩小時的夢。

藍血工廠

