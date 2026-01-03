巴菲特相信巴郡有條件屹立100年 大讚繼任者阿貝爾「寧願讓他管理我的錢」

已正式卸任巴郡（Berkshire Hathaway）行政總裁職位的「股神」巴菲特（Warren Buffett）最新接受CNBC訪問時，對親自挑選的繼任者阿貝爾（Greg Abel）給予強烈肯定，認為公司比任何企業更有機會延續百年。

CNBC釋出部分巴菲特的專訪片段，巴菲特稱將巴郡行政總裁一職交捧予阿貝爾後，巴郡將較他能想到的任何其他公司，更有條件在下一世紀繼續存在（It has a better chance I think of being here 100 years from now than any company I can think of）」，而最終決策權在阿貝爾手上。

他認為，阿貝爾是理性務實的領袖，並指在一星期所做的事，比他自己一個月做的更多，更指「我寧願讓阿貝爾管理我的錢，而非美國任何頂級投資顧問或頂尖CEO」。

巴菲特日前正式退休，辭任其投資旗艦巴郡的行政總裁一職巴菲特，結束長達60的傳奇領導時期。巴菲特掌舵期間，巴郡由一家爛透的紡織公司，變成市值逾萬億美元的多元化企業，業務蓋保險公司、鐵路公司等。截至去年9月底止，巴郡持有3,817億美元（約2.98萬億港元）現金儲備。

自巴菲特去年5月宣布退休後，巴郡股價表現落後大盤，部分投資人質疑阿貝爾是否能像巴菲特一樣管理這個龐大企業集團，並維持市場溢價。而巴菲特透露，未來會減少公開露面，不會再主持股東會，亦不會再撰寫年度致股東信，但會繼續擔任董事會主席，而股東會其他安排將「一切照舊」。

