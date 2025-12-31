巴奴火鍋標榜高價惹爭議 合規關注有待澄清

據星島環球網報道，2025年2月，巴奴火鍋創始人杜中兵在一場研討會上的即興發言，將這家主打「高端品質」的火鍋品牌推向輿論漩渦。

「火鍋不是服務底層人民。」「月薪5000就不要吃火鍋，吃些麻辣燙就好了。」這些帶有鮮明階層割裂感的言論一經傳播，迅速衝上熱搜，引發公眾對巴奴火鍋品牌的廣泛爭議。儘管杜中兵隨後兩次發布致歉視頻，但輿論並未就此平息，反而延伸至對巴奴產品售價貴、漲價等經營問題的深度審視。

這場輿論風波，某種程度上也折射出巴奴的品牌底色。自創立以來，巴奴便以「產品主義」為差異化標籤，明確與主打大眾市場的火鍋品牌劃清界限，天然形成了與大眾消費群體的距離感。而杜中兵的爭議言論，只是將這種品牌定位背後的「精英化」傾向鮮明地暴露出來。

輿論風波剛過，其資本化進程就已啟動。2025年6月，巴奴火鍋母公司巴奴國際控股有限公司（下稱「巴奴國際」）正式向港交所遞交招股書，以「中國品質火鍋市場最大品牌」的定位衝刺「港股火鍋第三股」。但緊隨其後，8月中國證監會國際司針對其境外上市備案提出「九連問」，直指股權架構、分紅融資邏輯、繳納社保合規性等核心痛點。

近期，巴奴火鍋遞交二次招股書，這場「輿論爭議+合規大考」雙重壓力下的IPO衝刺，已然成為資本市場關注的焦點。

逆周期發展，高端定位下的增長神話

在消費降級趨勢之下，火鍋行業正經歷着深刻的平價化轉型。紅餐大數據顯示，2024年全國火鍋市場規模6175億元（人民幣，下同），同比增速5.6%有所放緩；與此同時，2023年至2025年第一季度，火鍋人均消費在90元以上的門店佔比萎縮16.9個百分點，70元及以下的門店佔比則提升20.9個百分點，在此背景下，「降價求存」已成為行業共識。

而從巴奴火鍋的表現來看，招股書顯示，2022年至2024年，該公司營收從14.33億元增至23.07億元，年均複合增長率達26.8%；期內未經調整淨利潤分別為520萬元、1.02億元、1.23億元，扭轉虧損局面並逐步穩定增長。進入2025年，增長勢頭依然維持，前三季度實現營收20.77億元，淨利潤1.56億元已超過2024年全年。

支撐上述業績的，一方面是其持續增長的門店規模。該公司的直營巴奴門店總數從2022年初的83家增長至截至最後實際可行日期的162家，增長率達到95.2%；其中在河南運營門店佔52家，其他省份運營門店佔110家。

另一方面則得益於其高效運營策略。其中於2024年，巴奴火鍋人均消費從150元降至142元，至2025年前三季度進一步降至138元，但仍顯著高於行業平均。

同時，巴奴火鍋的翻台率持續優化，從2022年的3.0次每天提升至2025年前三季度的3.6次每天，接近海底撈自營餐廳3.8次每天（2025年中期數據）。這也提升了其整體經營效率，2025年前三季度門店經營利潤率為24.3%，同比增長3.3個百分點，達到近年來最高水平。

巴奴火鍋還特意強調其供應鏈的深度佈局，包括耗資數億打造第三代供應鏈體系等，並結合供應鏈優勢形成了毛肚、野山菌湯等招牌產品。數據顯示，該公司的毛肚、野生菌湯等核心產品貢獻了超過40%營收，2025年前三季度達到49.1%，是其核心的品牌護城河。

監管「九連問」直擊核心，合規性成上市變量

然而，亮眼的財務數據並未能掩蓋巴奴火鍋資本化進程中的合規隱憂。

2025年8月，中國證監會國際司在境外發行上市備案補充材料中，針對巴奴國際提出9個核心問詢問題，涵蓋股權架構合規性、數據安全、分紅融資邏輯、用工合規四大維度，其中三大焦點問題直指公司治理與經營邏輯的核心矛盾。

具體而言，股權架構的合規性是監管問詢的重點。問詢明確要求巴奴國際說明，創始人杜中兵及配偶韓豔麗在已通過自身和員工持股平台持股的情況下，再通過Tomato Second持股的合理性；同時要求穿透核查多家關聯股東的具體情況，以及二人合計可行使公司約83.38%投票權的情況下，未認定韓豔麗為共同實際控制人的原因。

分紅與融資的邏輯矛盾則成為爭議焦點。2025年1月，巴奴國際向股東宣派股息7000萬元，佔2024年未經調整淨利潤的57%，其中杜中兵夫婦按持股比例或分得超過5800萬元。但僅在5個月後，公司便遞交招股書尋求上市。因此，監管明確要求其說明「在分紅情況下本次上市融資的必要性」。

此外，在用工合規問題上，截至2025年第三季度末，巴奴國際擁有1974名正式員工，以及3308名兼職員工、5818名外包員工（主要為門店員工），非全職員工佔比超過80%。更為關鍵的是，2022年、2024年及2025年前三季度，該公司累計欠繳社會保險及住房公積金約400萬元。監管要求其說明非全職員工社保和公積金繳納情況，及勞動用工合法合規的結論性意見。

針對上述欠繳問題，巴奴國際在招股書中解釋稱，主要由於員工隊伍規模較大且流動率較高，同時部分員工因會減少實際所得工資而不願意繳納個人承擔部分，還有部分員工偏好參加農村社保。不過，這一回應能否獲得認可仍存疑。

除此之外，物業租賃合規性也存在隱患。據「星島」了解，巴奴國際部分用於門店運營、中央廚房及辦公室的租賃物業也存在合規問題。其中，該公司自第三方租賃的6個門店物業，仍未獲得有效產權證明或相關授權文件；以及建築面積約1600平方米的租賃物業，原用於商業或工業用途，卻被用作門店用途。

2022年、2024年及2025年前三季度，巴奴國際缺乏有效業權證書及有使用缺陷的相關物業，對應收入貢獻分別佔0.69億元、1.1億元、1.13億元及1.23億元，分別佔各期收入比例為4.8%、5.2%、4.9%及5.9%。目前，該公司因未登記租賃協議而可能遭受的最高罰款總額（如有）約為160萬元。

《星島》記者 鐘凱 深圳報道