中國推半導體自主 晶片廠新增產能傳一半須用國產設備

商業創科
更新時間：10:56 2025-12-31 HKT
發佈時間：10:56 2025-12-31 HKT

據路透引述知情人士報道，中國要求晶片製造商在新增產能時，至少要使用50%的國產設備，目前政府正努力建立自給自足的半導體供應鏈。知情人士還指，雖然該規定並沒公開文件，但近月來，尋求國家批准建設或擴建工廠的晶片製造商皆被有關部門通知，他們必須通過招標，證明至少有一半設備是使用國產的。

最終目標100%使用國產設備

消息人士表示，「政府更希望該比例遠高於50%，他們的最終目標是讓這些工廠100%使用國產設備。」不過，報道亦指出，雖然晶片製造商的申請若未達門檻，通常會被駁回，但相關部門會根據供應限制情況酌情放寬要求。對於先進晶片生產線，其設備要求則有所放寬，因國內自主研發設備尚未全面到位。

為擺脫外國技術依賴

報道指出，該項指令是中國為擺脫對外國技術依賴而採取的最重要措施之一，在美國於2023 年收緊技術出口限制，禁止向中國出售先進的AI晶片和半導體設備之後，正不斷加速推進該措施。

