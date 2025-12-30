政府質疑世行《營商環境成熟度評估報告》數據過時、評估不公允

世界銀行集團昨日（29日）發表的第二份試行《營商環境成熟度評估2025報告》顯示，香港在「辦事效率」位列全球前20名，並於「監管框架」及「公共服務」維度中位於五分之二中。本港政府隨即發聲明回應，質疑報告部分評估方法出現評比過時和不公允的地方。

政府發言人表示，報告的部分評估內容，例如在國際貿易、金融服務、解決商業糾紛等方面，與眾多其他國際機構給予香港的排名和高度評價有所不同。發言人又指，以「辦事效率」維度為例，用以評估香港的部分數據是在疫情剛結束的2023年收集；相反，評估其他經濟體的部分數據，則採用2024年的數據。

將與世行溝通 促完善編製

發言人表示，今年的《報告》仍處於試行階段，評估方法及數據可比性或未臻完善，政府將會與世行保持溝通，全面說明香港的營商環境和情況，以及相關的政策措施，並提出積極建議，爭取完善報告的編製。

有關報告分析經濟體在三個維度，包括「監管框架」、「公共服務」及「辦事效率」，以及十項指標，包括「市場准入」、「獲取經營場所」、「市政公用基礎設施服務」、「勞工」、「獲取金融服務」、「國際貿易」、「納稅」、「解決商業糾紛」、「促進市場競爭」，以及「辦理破產」的整體表現，並據此評估各經濟體的營商環境。

此外，該報告評估的經濟體數目由去年的50個增加至今年超過100個。