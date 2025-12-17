Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果據報2027年擴大iPhone產品線至7款 傳推20周年紀念版

商業創科
更新時間：12:01 2025-12-17 HKT
發佈時間：12:01 2025-12-17 HKT

蘋果（AAPL）據報計劃大幅擴大iPhone產品線，2027年秋季將推出至少7款機型，包括折疊屏手機及iPhone 20周年紀念版，較目前推出5款機型明顯擴展。

明年起調整iPhone發佈時間表

據《The Information》引述參與產品研發的消息人士報道，蘋果計劃從明年開始調整iPhone的發佈時間表，將不再在秋季發佈所有旗艦機型，而是先在秋季發布Pro，標準版iPhone則在春季發布，以迎接即將推出的新機型，包括傳聞中的可折疊iPhone。

報道又指，2027年秋季蘋果將至少推出7款新型號iPhone，預計包括iPhone 18、iPhone 18e、iPhone 19 Pro、iPhone 19 Pro Max、iPhone 19摺疊版，以及一款為紀念20周年而特別打造的機型，並可能同步推出另一款未公開細節的神秘新產品。

20周年版傳屏幕延伸至手機邊框

自2007年第一代iPhone面世以來，蘋果每十年都會在設計上帶來重要革新。2017年推出全面屏設計的iPhone X之後，2027年為iPhone發布二十周年，外界普遍預期蘋果將再次推出一款具有劃時代意義的作品。

報道指，這款20周年紀念版iPhone或採用前所未見的設計，或配備一塊無邊框、四面彎曲的環繞式顯示屏，即是將屏幕延伸至手機邊框，實現真正的全面屏效果。

