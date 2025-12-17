萬寧退出中國實體業務 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化

​萬寧中國昨晚於官網公告宣佈，線下及線上門店將停止營運，其中線下門店最後營業日為明年1月15日，線上萬寧官方商城（小程序）則於本月28日停止營運，而線上萬寧天貓旗艦店、線上萬寧天貓保健品專營店、線上萬寧京東旗艦店、線上萬寧拼多多旗艦店將在本月26日停運，呼籲會員盡快處理積分。翻查資料，萬寧自2004年進入內地市場，高峰期有200間門市。有內地消費者認為，萬寧內地門市與香港門市邏輯不同，且商品與競爭對手屈臣氏及電商平台高度重合，完全沒有差異化。

母企DFI：回應消費者行為轉變

萬寧母公司DFI零售集團回應《星島頭條》表示，萬寧中國的全新業務策略，是積極回應消費者行為轉變及個人健康與美容需求增長的趨勢。

DFI表示，萬寧將重整線上平台，策略轉型將圍繞兩大核心方向，首先是全渠道整合，結合萬寧香港及澳門強大的實體門店與線上電商渠道，以及中國的跨境電商模式，強化供應鏈，拓展多元化及差異化產品類型，推動業務長遠可持續發展；其次是掌握個人健康護理增長機遇，推動業務增長並優化結構，提升在健康與美容領域的整體競爭力。

DFI續指，萬寧將繼續以消費者需求為基礎，借助香港及東南亞資源，強化跨境電商能力，並持續引入更多元化產品，推動業務可持續增長，保持競爭力。

公司指出，內地門店關閉是業務戰略調整需要，而後續將轉戰跨境商城，其中跨境官方商城（小程序）、萬寧跨境天貓旗艦店、萬寧跨境京東旗艦店、萬寧跨境拼多多旗艦店將繼續提供服務，持續帶來香港門店同款的跨境好物。

據官網資料顯示，萬寧作為香港最大型的健與美產品連鎖店，擁有超過320間分店遍布港澳，同時亦有逾120間分店在中國內地。

萬寧中國昨晚於官網公告宣佈，線下及線上門店將停止營運。

消息公布後，「萬寧關閉內地所有門店」登上微博熱搜榜第8位，有內地消費者表示，自己第一次接觸萬寧市在香港，認為萬寧在香港是「剛需型藥妝便利商店，門市密度高、面積不大」，對比之下，內地門市與香港門市邏輯不同，賣的東西還與屈臣氏、Sephora及電商平台高度重合，完全沒有差異化，更指出內地的零售市場已經被電商徹底改變，同時競爭極為激烈，環境太過艱難，認為萬寧難以適應目前的市場狀況；另有在廣州的消費者表示，「我一直以為它早就退出了，剛來廣州的時候到處都有萬寧，現在好久沒看到過了。」

至於一名深圳消費者表示，在內地時從不會去實體的萬寧店購物，只會在美團外賣購物，讓店家直接送貨上門。對於本次萬寧將轉戰跨境商城，她認為會更加方便，因為本身已有許多內地人士專程到香港或澳門的萬寧購物，因為價格更實惠，且有很多內地沒有的藥妝，若以後有跨境商城，直接網購即可。

翻查資料，萬寧自2004年進入內地市場，於10月9日在廣州天河城廣場開設首間門店，此後逐步擴展，在華北、華東、西南市場開設了門市。 2011年，萬寧在內地店數突破200間，涵蓋33個城市。 內媒報道，萬寧於2014年曾計劃進行擴張，當時其高層表示，萬寧將於未來3年在內地市場淨增至少300間家市，即每年新開100間店。

翻查資料，萬寧自2004年進入內地市場，在廣州開設首家門店。（來源：萬寧中國官網）

萬寧進入中國市場歷程。（來源：萬寧中國官網）

不過，內媒《第一財經》報道指出，2020年萬寧在中國的實體店已縮減規模，北京、上海及四川等地區有多間門市關閉。報道引述消息人士稱，由於實體店成本高及各類競爭加劇，使萬寧這類「健與美」連鎖店受挫，加上當時受疫情影響，最終讓萬寧選擇關店止損。

2020年萬寧於上海最後一間門店關閉前夕，部分貨架上的貨品已經售罄。（來源：第一財經）

另外，該消息人士指出，萬寧近年欠缺內地本地化管理，難以吸引年輕消費者；面對競爭對手屈臣氏有近4,000間門市規模優勢，萬寧已處於下風。隨著電商崛起，包括屈臣氏在內的眾多實體零售商同樣面臨轉型挑戰。

據萬寧母公司DFI零售集團2024年業績公告，由於業務重心從線下門市轉向線上管道，萬寧中國同店銷售額下降，這導致其大部分線下門市關閉。

