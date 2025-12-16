Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福人壽開通AlipayHK付款 減少繁複操作步驟

商業創科
更新時間：14:23 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:23 2025-12-16 HKT

周大福人壽與AlipayHK宣佈合作，旗下應用程式成為香港首間人壽保險公司開通AlipayHK付款，客戶毋須手動輸入信用卡或賬戶信息，即可一鍵完成保費繳付，大幅減少繁複操作步驟以節省時間。

陸續開通更多支付方式

公司又指，將陸續開通AlipayHK支付方式，全面支持數碼化新保單投保與續期保費繳交，進一步推動保險機構無紙化和數碼創新。周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示，AlipayHK在港擁有龐大活躍用戶，雙方合作可充分發揮協同效應，為客戶帶來更便利、高效、安全和生活化的繳費體驗，未來亦將積極透過創新科技及跨界別合作，為客戶在人生不同階段提供更全面的支援。

AlipayHK行政總裁李詠詩則表示，目前公司超過450萬活躍用戶中，已有100萬是理財用戶，印證市民對數字化財富管理服務的認可，而此次與周大福人壽達成合作，正是基於用戶日益增長的理財需求，通過數字支付解決方案重塑投保流程，讓用戶能夠更高效地規劃個人資產配置。

