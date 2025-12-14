宇樹首推人形機器人App Store 可安裝「扭扭舞」或「李小龍」等應用

宇樹科技首度推出人形機器人「App Store」，用戶可將訓練好的舞蹈、武術及工作等模型上傳分享，也可下載其他開發者所開發的動作部署到機器人。

像安裝手機軟件一樣

官方資料顯示，宇樹應用商店在架構上集成了「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模組，其核心邏輯在於「即下即用」，用戶毋須具備底層程式碼編寫能力，僅需透過手機App連接機器人，即可像安裝手機軟件一樣，將雲端的複雜運動控制演算法一鍵部署至機器人終端。

根據演示影片可以看到，在登錄帳號及點擊小程式庫後，用戶可在應用程式清單中安裝跳「扭扭舞」、「搞笑動作」或「李小龍」等應用，安裝完成後選擇啟用，機器人便會做出相應動作。

以「李小龍」為例，該程式是專為發燒級機器人玩家打造的動作控制App，透過動力學演算法與動作捕捉數據，將李小龍（Bruce Lee）經典的截拳道（Jeet Kune Do）動作庫移植到用戶的機器人硬件上。

