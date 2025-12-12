博通業績超預期兼提高股息 惟730億美元積壓訂單遜預期 盤後股價先升後急插5%

AI晶片巨頭博通（Broadcom）公佈最新業績，第四季收入及盈利雙雙超預期，收入為180.15億美元，創下新高；盈利為85.18億美元，較去年同期的43億美元翻倍；調整後每股淨利潤為1.95美元，勝於預期的1.87美元，博通更宣佈上調2026年股息。惟市場對其730億美元的積壓訂單規模感失望，加上憂慮利潤率收窄，股價在盤後一度抽升4%後掉頭急插，收市跌近5%報388.2美元。

AI晶片收入預告翻倍

受惠AI基建熱潮，上季AI晶片收入按年大增74%，增速較上季加快。博通行政總裁陳福陽特別提到，收入增長主要來自AI晶片銷售，並預計下一季AI相關收入將達82億美元，遠高於市場共識預估的69億美元。

另外，博通首席財務總監Kirsten Spears宣佈，2026年季度股息將大幅上調10%至0.65美元，年度股息達2.6美元，創下公司史上最高水平，亦是連續第15年加派息。

730億美元訂單令市場失望

陳福陽在電話會議上表示，公司獲得OpenAI勁敵Anthropic價值110億美元的大額訂單，並確認OpenAI已成為其新客戶。他更稱，博通另外簽署一筆價值10億美元的訂單，但並未透露客戶身份。

此外，陳福陽亦警告，由於AI產品銷售的佔比增加，公司整體利潤率正在收窄。

陳福陽透露，目前手持價值730億美元的AI產品積壓訂單，將於未來6個季度交付。雖然他澄清只是最低估算，並預期隨著更多訂單湧入，實際規模會更大。