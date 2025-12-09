歐盟再查Google涉壟斷 用網上內容作AI用途或不公

歐盟委員會正式對Alphabet旗下Google展開反壟斷調查，評估其使用網上內容作AI用途時有否違反歐盟競爭規定；若指控屬實，Google最高面臨相當於其全球年收入10%的巨額罰款，同時亦將加劇歐美之間的貿易緊張局勢。

歐盟強調保護新興AI市場環境

歐盟表示，將調查Google是否透過向內容創作者施加不公平條款，為自有AI模型提供優先待遇，從而扭曲市場競爭，同時將檢視Google旗下「AI 總覽」（AI Overviews）與生成式AI模式多大程度依賴網絡出版商的內容，以及相關出版商是否獲得適當報酬。

歐盟反壟斷委員Teresa Ribera強調，此案傳達了歐盟決心保護網上新聞媒體及其他內容創作者，確保新興AI市場的公平競爭環境。

特朗普曾威脅向歐盟實施新關稅

值得留意的是，此次調查距離歐盟今年9月向Google處以近30億歐元罰款僅相隔數月，當時Google因被控在廣告技術服務領域偏袒自家業務及打壓競爭對手，並引發美國總統特朗普不滿，批評其為「歧視性罰款」。

特朗普更曾威脅，若歐盟堅持相關立場，將對歐洲實施新關稅，甚至限制先進技術出口。美國官員亦明確表示，除非歐盟放寬針對科技巨頭的監管規則，否則不會取消對歐洲鋼鐵和鋁產品徵收的50%關稅。

根據歐盟反壟斷法規，違反規則的企業最終可能面臨高達全球年收入10%的罰款。目前Google須提交解決方案以回應相關質疑，公司發言人尚未立即回應評論請求。