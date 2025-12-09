Paramount敵意競購華納兄弟 稱出價勝Netflix 兼更易獲監管機構批准

華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）日前與Netflix達成收購協議後，除了美國總統特朗普表態介入審查之外，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）周一更對華納兄弟探索發起敵意收購要約，出價為每股30美元現金。

據彭博報道，Paramount今次報價高於Netflix提出的每股27.75美元現金加股票方案，而且Paramount的競購對象為華納兄弟全部業務，而Netflix僅對其荷里活製片廠及串流媒體業務感興趣。Paramount行政總裁David Ellison周一亦在聲明中表明，華納兄弟股東理應有機會考慮更優的收購要約。

與Netflix交易前剝離有線電視

報道指出，Paramount作為CBS、MTV等媒體業務母公司，數月前曾向華納兄弟提出多次報價，從而挑起了這場爭奪戰。雖然Paramount現時的出價較Netflix為高；不過，根據華納兄弟於12月5日宣布與Netflix達成的協議條款，華納兄弟將交易完成前，繼續剝離其有線電視網絡的計畫，包括CNN、TNT和探索頻道，因此令兩個報價的比較更複雜。

Paramount周一表示，其收購華納兄弟所有股權的報價相比Netflix的報價，向股東多提供了180億美元現金，並強調其交易更可能獲得監管機構批准，因為Netflix在串流媒體電視市場的佔有率遠超Paramount+。

不過，若華納兄弟終止現有協議，需向Netflix支付28億美元的違約費用，該費用通常由新的收購方承擔。但若交易未獲監管批准，Netflix已同意向華納兄弟支付58億美元。