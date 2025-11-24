Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承

更新時間：23:31 2025-11-24 HKT
發佈時間：23:31 2025-11-24 HKT

著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）公布，創辦人、控股股東兼董事會主席陳永安周一（24日）辭世，享年66歲。

太興集團發聲明指，陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉其卓越遠見及英明領導，為集團的發展及成功作出寶貴及巨大貢獻。太興集團董事會、高級管理人員及全體員工對陳永安一直以來為集團及餐飲業所作出的努力和寶貴貢獻深表敬意及感謝。集團的管理團隊將繼續秉持董事會制定的策略，穩健經營業務，推動集團持續發展。

聲明又指，集團將適時委任新主席，並將就該委任刊發公布。同時，董事會對陳永安的辭世表示最深切的哀悼，並向他的家屬致以最深切的慰問。

1989年西灣河開「太興燒味」起家

根據資料，陳永安與集團現任執董袁志明等人於1989年在西灣河開設第一間以快餐店形式經營的「太興燒味」起家，以「新鮮出爐」作賣點，逐步將品牌建立成跨越中、港、澳三地的餐飲王國。

從最初的燒味專門店，到之後拓展至「茶木」、「亞參雞飯」、「敏華」等多個品牌，太興發展成為本地飲飲界極具代表性的餐飲集團之一。截至今年中期，太興於港澳及內地共營運217間餐廳，規模之大在同業中名列前茅。

雖然消費市道疲弱，太興近年表現仍可謂逆市奇葩。根據今年6月公布的中期業績，集團收入按年增長6.2%至17.12億元，淨利潤更按年大增2.8倍至4,081萬元，毛利率達73.4%。

陳永安不僅帶領太興成為本地連鎖餐飲品牌的代表，他的離世，更為香港人留下屬於一代人的味道記憶。

 

 

