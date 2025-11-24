地方政府融資平台傳在港違規發債 「枱底」提供收益 8厘變16厘

據彭博引述投資者和銀行家指出，內地數十個地方政府融資平台（LGFV）今年第二季在港發行了33億美元債券，但部份透過「枱底」方式提供的收益可能是官方公佈利率的2倍或以上，以避免提高「枱面」息率，令未來借貸成本更高。雖然這種做法在內地已被監管機構嚴厲打擊，如今卻蔓延至香港，反映內地去年推出的10萬億元人民幣化債計劃可能還不夠。

以諮詢費名義向銀行回佣

報道舉例指出，如何將8%票面利率的債券變成16%總回報。首先，註冊於英屬維京群島的銀行代表投資者，向LGFV認購債券，並支付面額100元的全額款項，發行人則獲得所售債券的全部金額。

第二，銀行以93元的價格向投資者出售年利率為8%的債券，由於購入價存在折扣，收益率會由原來的8%增至16%；最後，債券發行人以諮詢費的名義向銀行支付7元，但這筆錢可能在數月後才支付。

報道又指，銀行除了獲得額外佣金，同時也將獲得高於一般水平的承銷費。有關銷售方式與正常做法不同，雖然承銷商在債券銷售中也會提供折扣，但較低的價格會顯示在條款中，而且承銷商不會獲得後續報酬。

債券上市數周內即時拋售

值得留意的是，當存在「隱藏收益」的債券開始交易時，往往出現扭曲的價格，因為部分買家已獲得額外收益，不會留待收息，而是在債券上市數天或數周內在市場上拋售，令收益率推高至接近「枱底」的利率。不過，多數債券交投十分冷清，大部分投資者都會持有至到期。另有消息人士指，在香港發生這類交易規模之大，將遠超過彭博所能夠確認。

同時，這種「隱藏收益」違反了香港證監會對債券定價及銷售獎勵行為的規。報道引述證監會回應時則稱，將對行為不符合預期標準的持牌機構採取監管行動，以維護香港資本市場的品質和誠信。

多數LGFV需付極高融資成本

信貸研究公司CreditSights亞洲策略主管Zerlina Zeng表示，一些實力較弱的LGFV急需資金，但全球與區域機構投資者都避開這些缺乏商業可行性的發行人，因此大多數LGFV必須付出極高融資成本來吸引高收益與投機性買家。

LGFV出現於約30年前，最初用於幫助地方政府的基礎設施建設項目籌集資金，但許多項目的回報率很低，導致地方債務背負了巨額表外債務，而內地去年11月亦曾啟動改革計劃來削減這些風險。國際貨幣基金組織則估計，截至2023年，LGFV總負債規模可能高達60萬億人民幣。

為了減輕債務，中央政府也在限制了LGFV在境內新增貸款，迫使後者轉向海外尋求融資空間，尤其是香港；而多數在港發售包含「額外收益」債券的LGFV，來自於經濟增長疲弱、財政緊張的省市，例如河南與山東。