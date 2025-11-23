Meta進軍電力交易 盼加快電廠建設支持AI擴張

雖然近日市場對AI熱潮產生懷疑，但Meta（META）據報正進軍複雜的電力交易領域，以加快建設美國新電廠及支持AI擴張。彭博引述Meta全球能源主管Urvi Parekh指出，公司從投資者和電廠開發商獲悉，願意在早期作出長期承諾的電力買家太少，而通過參與電力交易，Meta將獲得簽訂更多長期合同的靈活性。

需確保供應研發更先進AI

Parekh表示，電廠開發商希望確認用電企業願意承擔一定風險，「如果Meta不更積極地呼籲擴大系統供電能力，那麼這項工作就無法像我們所希望的那樣快速推進」。

報道指出，確保穩定的電力供應，對於Meta、微軟及谷歌等科技公司來說，已經成為日益緊迫的挑戰，因它們都在加緊研發更先進的AI系統和工具，而這些項目都需要消耗大量電力。以Meta正在路易斯安那州建設的數據中心園區為例，當地電力公司Entergy Corp.就至少需要新建3座燃氣發電廠以滿足需求。

若沒有長期購電承諾，大多數電力公司均無力承擔新建發電項目的成本。對於Meta等科企而言，參與電力交易提供了簽訂此類合同及對沖部份風險的途徑，例如可能簽署「照付不議」協議，承諾從新電廠購買大量電力，假如數據中心用電量低於預期，則可將多餘電力轉售至批發電力市場。

電價升幅超過整體通脹率

能源諮詢機構Wood Mackenzie Ltd.的Ben Hertz-Shargel指出，Meta進軍電力交易領域，凸顯需求激增正如何迅速改變美國能源和電力領域。他表示，「我們看到市場供需兩端之間的關係被打破，最大的參與者在兩端同時扮演重要角色」，並指「為了更好地協調增長，部份最大的電力買家須主動支持供給側的建設」。

即使投資者擔心AI出現泡沫，但彭博預測用於構建和運行AI模型的數據中心電力需求將在未來10年內將增長3倍；近月電價升幅亦已超過整體通脹率，變成了政治問題，而擴大發電可能有助於平抑進一步的上漲。

福特曾因金屬交易蝕10億美元

Meta則表示，具備電力交易能力將讓公司在獲取和管理能源及容量交易方面擁有更大的靈活性。該公司在電子郵件中表示，Meta可以承諾從尚未建成的發電廠長期購電，這反過來將使這些新建發電廠能夠完成必要及耗時較長的建設階段。

不過，福特汽車曾在2000年代初期金屬價格暴漲時，通過金屬交易鎖定鈀金成本，但市場最終崩盤，福特蒙受10億美元損失，而科技企業進入電力交易領域，也將面臨類似風險，而且在能源市場中，電力交易領域一向波動劇烈，甚至易於被操縱。