Google新一代AI模型獲好評 OpenAI技術領先優勢不再 恐「跌落神壇」

曾經一枝獨秀的人工智能企業OpenAI，近期正面臨前所未有的競爭壓力。一方面其主要合作夥伴微軟與晶片巨頭英偉達宣布與競爭對手Anthropic達成價值3500億美元的戰略合作，使Anthropic估值幾乎翻倍。另一方面，Google近日發佈了被稱為「最智能」的AI模型Gemini 3大獲好評，具備博士級的推理能力，能精準掌握內容的深度與細微差異。有分析認為，OpenAI技術領先優勢已經不再。

Gemini 3 Pro性能大超同業

Google近日發佈了新一代AI模型Gemini 3，據報在多模態處理能力方面，Gemini 3 Pro相比競爭對手建立了顯著優勢。在MMMU-Pro、ScreenSpot-Pro、Video-MMMU等多模態基準測試中，該模型相比Gemini 2.5 Pro出現明顯跳躍式提升，並普遍超越GPT-5.1與Claude 4.5。而在圖像理解的邏輯推理測試中，包括Humanity's Last Exam、ARC-AGI-2、AIME 2025、MathArena等基準，Gemini 3 Pro均大幅超越自家前代產品以及GPT-5.1、Claude 4.5等競爭對手。

值得留意的是，技術評測顯示Gemini 3 Pro在多模態處理、圖像理解及邏輯推理等方面全面超越GPT-5.1與Claude 4.5，標誌著OpenAI技術優勢的明顯縮小。

Google行政總裁皮查伊指，Gemini 3擅長釐清使用者請求背後的脈絡與意圖，毋須費力提示，就能獲得所需結果。該AI已從單純地閱讀文字和圖像，進化到能「讀懂空氣」，具備最頂尖的推理能力，可掌握內容深度與細微差異。

相關文章：Google冀算力每半年翻一倍 皮查伊：AI競爭明年將更激烈

Gemini料搶佔更多市場份額

由於Gemini 3性能超卓，市場對OpenAI能否保持主導地位已出現明顯分歧。JonesTrading首席市場策略師Mike O'Rourke指出：「鑒於Google的規模、行業地位及搜索領域先發優勢，Gemini可能搶佔市場份額，導致OpenAI落後。」

AI懷疑論者Gary Marcus在最近的一篇博客文章中指出，「OpenAI基本上已經揮霍了它曾經擁有的技術領先優勢；Google已經追上來了。」

用戶方面的差距也在縮小，Google稱其Gemini應用已擁有6.5億月活用戶，而OpenAI執行長Sam Altman上月表示ChatGPT周活用戶達8億。雖然統計口徑不同，但競爭對手的增長勢頭顯而易見。

英偉達與「死敵」Anthropic合作

供應鏈格局亦出現變化，英偉達首次同意向Anthropic提供AI硬件，這意味著OpenAI在算力資源方面的優勢可能被削弱，而Anthropic的研發和商業化能力將得到顯著提升。

面對競爭，OpenAI採取了激進應對，計劃未來數年投資超過1.4萬億美元用於數據中心建設。然而，該公司每季度仍在消耗數十億美元資金，這種激進資本支出策略使其估值支撐面臨嚴峻挑戰。

美銀：與OpenAI合作弊多於利

另外，美銀近日對OpenAI「踩多腳」，指科技巨頭與OpenAI達成合作，但另一方面兩者同時展開競爭，這種合作關係弊多於利。美銀分析師Justin Post警告，科技巨頭與OpenAI的密切合作可能帶來風險：「如果OpenAI成功，它會成為更大的競爭威脅；但如果它無法達到內部目標，可能會導致算力過剩，壓低整個雲行業收入。」

Post認為，OpenAI對科技巨頭構成的威脅大於合作帶來的好處：「OpenAI在搜索、電商和企業級AI等領域的競爭風險，超過了對雲業務收入的有限貢獻。」隨著OpenAI計劃到2030年實現410億美元的新產品收入，其競爭範圍將擴展至廣告和電商領域，對Meta和YouTube等巨頭形成更大壓力。

即使與OpenAI合作在短期內為科技巨頭帶來股價快速上漲等好處，但Post解釋，在權衡利弊後，「我們仍將OpenAI視為對大型科技互聯網公司的凈競爭威脅」，其在搜索、電商和企業級AI等領域的競爭風險，超過了對雲業務收入的有限影響。