Google冀算力每半年翻一倍 皮查伊：AI競爭明年將更激烈

Google在本周發佈新一代Gemini大模型反應佳，據報該公司正目標將算力每半年翻一倍。

據CNBC報道，在11月6日的全體員工大會上，Google雲端副總裁瓦達特(Amin Vahdat)進行了題為「AI基礎設施」的匯報，其中提到「AI計算需求」指出：「現在我們必須每6個月翻一倍......未來4-5年內需增長1000倍。」

支出不一定超過競爭對手

瓦達特在會議上表示，AI基礎設施競爭是AI競賽中最關鍵也是最昂貴的部分，該公司「當然的任務是建設這些基礎設施，但不一定是要在支出上超過競爭對手」，但「將投入大量資金」，真正的目標是提供比其他任何地方都「更可靠、性能更高、更具擴展性」的基礎設施。

除了基礎設施建設外，瓦達特表示Google還通過更高效的模型和自家定制晶片來增強能力。Google上周宣布公開推出第七代張量處理單元(TPU)，名為Ironwood，據稱其功率效率比2018年的首款雲TPU高近30倍。瓦達特表示，公司通過DeepMind獲得了重大優勢，後者擁有關於未來幾年AI模型可能發展方向的研究。

瓦達特說，需要能夠以基本相同的成本，越來越多地以相同的功率、相同的能源水平提供1,000倍的能力、計算、存儲和網絡，「這不會容易，但通過協作和共同設計，我們會實現這個目標。」

皮查伊重申不積極投資風險

Alphabet行政總裁皮查伊(Sundar Pichai)和首席財務官阿什克納齊(Anat Ashkenazi)也在會上回答了員工提問。皮查伊向員工表示，由於AI競爭和滿足雲計算與計算需求的壓力，2026年將會「激烈」。

他還回答了關於潛在AI泡沫的問題，他重申了過去曾提到的觀點——不夠積極投資的風險，並強調了Google的雲業務，該業務剛剛錄得超過150億美元的季度收入，按年增長34%。其積壓訂單達到1,550億美元。

比其他公司更有能力承受失誤

皮查伊說：「我認為在這些時刻總是很困難的，因為投資不足的風險相當高，事實上，我認為雲業務數字雖然已經非常出色，但如果我們有更多計算能力，這些數字本可以更好。」他表示公司採取了嚴謹的方法，指出基礎業務和公司資產負債表的實力，「我們比其他公司更有能力承受可能的失誤。」他展望明年，「這是一個競爭非常激烈的時刻，所以不能躺在過去的成就上，我們前面有很多艱苦的工作要做，但我認為我們在這個時刻處於有利位置。」