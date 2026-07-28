謝婷婷抱細仔送別父親謝賢  《東周刊》獨家爆婷婷𠱁四哥大計  兒孫陪同圓最後心願

一代影視巨星謝賢（四哥），縱橫演藝圈超過70年，於7月16日因肺炎撒手麈寰，享年89歲。生前重視家庭愛熱鬧的四哥，對身後事卻要求低調，而家人亦遵從他的遺願，在醫院完成簡單的告別儀式後，便直接送往火化，不設靈堂不舉殯，貫徹其瀟灑作風。

謝婷婷帶細仔回港𠱁謝賢

據知情人士透露，遠嫁加拿大的女兒謝婷婷一早計劃好，於細仔7月20日一歲生日時返港，讓外公親手抱抱這名混血男孫，三代同堂團聚慶祝，「四哥近一年身體明顯轉差，多次進出醫院；於是，霆鋒請咗四個看護輪流照顧。婷婷雖然喺加拿大，但知道爸爸情況唔樂觀，都決定趁細仔7月20號一歲生日，專程帶佢返香港俾外公睇，等四哥開心吓。佢一早訂晒機票，諗住20號正日就可以一齊切蛋糕。點知突然收到四哥急轉直下嘅消息，婷婷即刻改機票。」

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謝賢超愛謝婷婷細仔

一直以來，四哥對婷婷誕下男孫一事興奮不已。知情者繼續透露，四哥多次透過視像通話看到孫仔，每次都唔願收線，更許下承諾會留一件貼身的家傳之寶，給這個小孫子作為一歲的生日禮物。知情者說：「四哥成日話呢個男孫有佢嘅影子，鼻高高、皮膚白淨，仲話留咗份厚禮俾佢做一歲生日禮物添」。雖然最終沒有機會三代同堂切蛋糕慶祝，但有兒女、孫兒陪伴離去，對四哥來說，總算圓了最後的心願。

狄波拉摸謝婷婷細仔面珠

據悉，謝賢於7月20日一大清早在粉嶺的和合石進行火化；而傍晚時分，狄波拉（拉姑）、婷婷就帶同Brooklyn Milne從中半山的寓所步出。一身黑色素服，孭住一個小背囊的婷婷，緊緊地抱住一歲正日生日的細仔走在前方；而精靈可愛的Brooklyn Milne，就不時睜着圓碌碌的大眼睛四處張望。至於全白裝束示人的拉姑，雙眼明顯哭至紅腫，還一度需要女兒攙扶。在車廂中，拉姑的視線幾乎沒離開過孫仔，還不時伸手輕摸他的面珠，場面溫馨，但卻帶點傷感。

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