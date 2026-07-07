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謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-07 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-07 HKT

謝賢與狄波拉的細女、謝霆鋒胞妹謝婷婷，自誕下大女Sara定居加拿大溫哥華後，一直生活低調。去年公開為外籍另一半Mathew誕下兒子Brooklyn Milne，囝囝今個月便1歲。早前謝婷婷在社文平台晒出一家四口的Vlog，透露一家人首次作公路旅行（Road Trip）。

謝婷婷囝囝似爸爸

影片中，見到謝婷婷罕有晒出兒子的正面樣，Brooklyn Milne眼仔睩睩，臉長長雙頰又紅卜卜，頭髮未算濃密，樣子似爸爸，十分可愛。反而謝婷婷的7歲大女Sara就繼續保持神秘，全程背向鏡頭，或是被打上格仔，兩姊弟的待遇大不同。

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謝婷婷今次之旅，為免小朋友舟車勞頓，選擇自駕到車程僅數小時的湖畔度假屋，主打悠閒享受。謝婷婷的另一半Mathew盡顯「暖男」本色，全程包辦司機兼苦力。到達目的地後，Mathew一手抽住大行李袋，另一隻手則穩穩抱起兒子入屋，而謝婷婷就兩手揈揈跟女兒Sara跟隨其後。

謝婷婷一對仔女感情好

謝婷婷一家入住的度假屋環境清幽，坐擁無敵湖景及遠處山脈，更附設私人小花園，以及無邊際泳池。抵達當日雖然天陰陰，但謝婷婷的一對仔女已急不及待玩水。而Sara作為Brooklyn Milne同母異父的姐姐，兩姊弟感情要好，Sara玩石頭擺件時，更不時靠近弟弟，畫面溫馨。

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